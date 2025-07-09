Trapezgewindespindel erlebt stilles Comeback in der Automatisierungsbranche

In der industriellen Automatisierung greifen Konstrukteure wieder verstärkt auf Trapezgewindespindeln zurück – aus technischen und wirtschaftlichen Gründen, die neu bewertet werden.

Die Automatisierungsbranche setzt seit Jahren auf immer höhere Dynamik, Präzision und Geschwindigkeit. Kugelgewindetriebe und Linearmodule dominierten lange die Konstruktionspraxis. Doch in jüngster Zeit zeigt sich ein gegenläufiger Trend: Die Trapezgewindespindel in verschiedenen Ausführungen findet in zahlreichen Anwendungsfeldern der Automatisierung wieder verstärkt Berücksichtigung.

Der Grund liegt in einer differenzierteren Bewertung der Anforderungsprofile. Nicht jede Linearachse benötigt die höchste Dynamik oder submikrometergenaue Positionierung. In Anwendungen mit moderaten Geschwindigkeiten, hohen statischen Lasten oder erhöhtem Schmutzaufkommen bieten Trapezgewindespindeln konstruktive Vorteile. Ihre Selbsthemmung macht sie in vertikalen Achsen attraktiv, da zusätzliche Bremsen entfallen können. Zudem sind sie robuster gegenüber Verunreinigungen als vergleichbare Wälzgewindetriebe.

Wirtschaftlich betrachtet ergibt sich ein weiterer Aspekt. Die Beschaffungskosten für Trapezgewindemuttern aus unterschiedlichen Werkstoffen liegen deutlich unter denen von Kugelgewindemuttern. In Projekten mit hohen Stückzahlen oder bei Maschinen, bei denen die Linearachse nicht die leistungsbestimmende Komponente darstellt, wirkt sich dieser Kostenvorteil signifikant auf die Gesamtkalkulation aus.

Auch der Trend zur Modularisierung begünstigt diesen Wandel. Maschinenbauer suchen nach standardisierten, leicht austauschbaren Antriebskomponenten. Trapezgewindespindeln lassen sich mit geringem Aufwand in bestehende Konstruktionen integrieren und sind in genormten Abmessungen nach DIN 103 breit verfügbar. Die Kombination aus Spindel und Mutter wird häufig als funktionale Einheit beschafft, was die Montage vereinfacht.

Darüber hinaus spielt die Werkstoffvielfalt bei den Muttern eine Rolle. Je nach Anwendung kommen Bronze, Kunststoff oder Stahl zum Einsatz. Kunststoffmuttern ermöglichen wartungsfreien Trockenlauf und eignen sich für Reinraumumgebungen oder die Lebensmitteltechnik – Bereiche, in denen geschmierte Wälzgewindetriebe konstruktive Einschränkungen mit sich bringen.

Die technische Rückbesinnung auf die Trapezgewindespindel ist kein Rückschritt, sondern Ausdruck einer reiferen Abwägung zwischen Leistungsfähigkeit und tatsächlichem Bedarf. In der Automatisierungstechnik gewinnt dieser pragmatische Ansatz an Bedeutung.

Weiterführende technische Informationen zu Trapezgewindespindeln und zugehörigen Komponenten sind verfügbar unter www.spitzschuh.com/de.

