Erlebt! Empört! UND JETZT?

Dieses Buch ist kein politisches Statement. Es ist ein Reflexionsraum.

In Zeiten permanenter Empörung, medialer Überhitzung und gesellschaftlicher Spaltung stellt sich eine zentrale Frage: Was folgt nach der Empörung?

Mit seinem neuen Buch „Erlebt! Empört! UND JETZT?“ legt der Autor und Mentor Georg Harald Zawadzky-Krasnopolsky eine ebenso nüchterne wie konstruktive Analyse der aktuellen gesellschaftlichen Lage vor – und geht dabei einen ungewöhnlichen Weg:

Er liefert keine Beweislisten, keine ideologischen Frontstellungen und keine moralischen Belehrungen. Stattdessen fordert er seine Leserinnen und Leser zu eigener Beobachtung auf.

Vom Reagieren zum Reflektieren

Das Buch untersucht zentrale Narrative unserer Zeit – Politik, Klima, Demokratie, Wirtschaft, Medien – jedoch nicht mit dem Ziel, neue Feindbilder zu produzieren. Vielmehr geht es um einen Perspektivwechsel: Weg von der Dauererregung. Hin zu Selbstverantwortung und Klarheit.

Der Autor beschreibt, wie kollektive Erregungsmuster entstehen, warum Empörung so attraktiv ist – und weshalb sie selten zu tragfähigen Lösungen führt. Dabei bleibt der Ton ruhig, unaufgeregt und bewusst frei von Polemik.

Keine Anklage. Eine Einladung.

„Erlebt! Empört! UND JETZT?“ ist kein Abrechnungstext. Es ist eine Einladung zur Mündigkeit.

Leserinnen und Leser werden ermutigt, eigene Denk- und Reaktionsmuster zu hinterfragen und sich aus automatisierten Empörungszyklen zu lösen. Das Buch richtet sich an Menschen, die spüren, dass „etwas nicht stimmt“, die jedoch weder in Resignation noch in radikalen Lagern landen möchten.

Print , E-Book und Hörbuch

Das Werk erscheint als Printausgabe, E-Book sowie als E-Book. Alle drei Versionen sprechen eine wachsende Zielgruppe an: reflektierte Bürgerinnen und Bürger, Unternehmer, Sinnsucher, politisch wache Menschen – kurz: Menschen, die nach Orientierung suchen, ohne bevormundet zu werden. Eine Hörbuch-Fassung folgt in wenigen Tagen.

Über den Autor

Er arbeitet als Mentor und Autor mit jahrzehntelanger Erfahrung in Führung, Kommunikation und systemischer Entwicklung. Seine Arbeit verbindet gesellschaftliche Analyse mit persönlicher Transformationskompetenz.

