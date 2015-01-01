Psychologin Tabea Vortanz verbindet Positive Psychologie mit kommunaler Präventionsarbeit

Mit Kursen zu Positiver Psychologie, Resilienz und Schlafregulation vermittelt Psychologin Tabea Vortanz wissenschaftlich fundierte Präventionsansätze.

Psychische Belastungen entstehen selten plötzlich. Häufig entwickeln sie sich schleichend – im Spannungsfeld von beruflichen Anforderungen, familiären Verpflichtungen und dauerhaftem Funktionieren im Alltag.

Vor diesem Hintergrund wächst insbesondere im Bildungs- und kommunalen Bereich das Interesse an präventiven Angeboten, die psychische Stabilität frühzeitig stärken und Menschen dabei unterstützen, ihre eigenen Ressourcen bewusster wahrzunehmen.

Die Psychologin Tabea Vortanz engagiert sich in diesem Kontext sowohl in der Erwachsenenbildung als auch in präventiven Projekten. Kürzlich war sie als Assistenz im Rahmen der „Positive Business Werkstatt“ der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie tätig. In dem praxisorientierten Ausbildungsmodul stand die Anwendung wissenschaftlich fundierter Methoden im Vordergrund – darunter Stärkenarbeit im Teamkontext, Resilienzförderung auf individueller und organisationaler Ebene sowie die Reflexion von Führungs- und Organisationskultur.

Ein zentraler Ansatz ist dabei die differenzierte Arbeit mit persönlichen Ressourcen. Modelle wie das „Core Quality Quadrant“ nach Daniel Ofman verdeutlichen, dass jede Stärke bei Übernutzung zum Stolperstein werden kann und dass eine bewusste Balance entscheidend für nachhaltige psychische Stabilität ist.

Diese systemische Perspektive überträgt Vortanz nicht nur in den Business-Kontext, sondern auch in die Bildungs- und Präventionsarbeit mit Einzelpersonen, Familien und Gruppen. Ziel ist es, psychologisches Wissen verständlich und alltagstauglich zu vermitteln und so langfristig zur Stärkung individueller Selbstführung beizutragen.

Aktuell bietet sie unter anderem Kurse zu Positiver Psychologie, Resilienz und Schlafregulation an verschiedenen Volkshochschulen an – sowohl in Präsenz als auch online. Die Angebote richten sich an Menschen, die ihre psychische Gesundheit präventiv stärken und wissenschaftlich fundierte Impulse in ihren Alltag integrieren möchten.

„Positive Psychologie bedeutet für mich nicht Optimierung, sondern Stabilisierung“, erklärt Vortanz. „Gerade kommunale Einrichtungen schaffen wichtige Räume, in denen Menschen niedrigschwellig Zugang zu psychologischer Bildung und Selbstreflexion erhalten können.“

Tabea Vortanz steht Bildungsträgern, Familienzentren und kommunalen Einrichtungen als Ansprechpartnerin für Kooperationen im Bereich Prävention, Resilienzförderung und psychologische Bildung zur Verfügung.

