Wärmepumpen Verkauf, Planung und Montage – Novagreen Energy & Wärmepumpenhandel aus Burgdorf bei Hannover.
Novagreen Energy und Wärmepumpenhandel – Ihr Spezialist für Wärmepumpen Verkauf und Instalation.
Novagreen Energy & Wärmepumpen mit Sitz in Burgdorf bei Hannover bietet privaten Hausbesitzern, Wohnungsunternehmen und Gewerbekunden einen vollständig integrierten Service rund um moderne Wärmepumpentechnik. Das Leistungsspektrum umfasst den Verkauf, die detaillierte Planung, die fachgerechte Installation sowie Kundendienst, Wartung und Reparatur von Wärmepumpenanlagen – alles aus einer Hand.
Als spezialisierter Heizungsbauer unterstützt Novagreen Energy seine Kunden dabei, ihre Heizsysteme auf eine zukunftssichere, energieeffiziente und umweltfreundliche Lösung umzustellen. Durch den Einsatz moderner Wärmepumpen können Heizkosten um bis zu 50 % reduziert werden – bei gleichzeitiger Senkung der CO?-Emissionen.
Verkauf: Individuelle Wärmepumpenlösungen statt Standardprodukte
Im Mittelpunkt des Vertriebs von Novagreen Wärmepumpen steht die individuelle Bedarfsanalyse. Jedes Gebäude ist anders – daher beginnt jedes Projekt mit einer ausführlichen Beratung vor Ort oder im Büro in Burgdorf. Dabei werden u. a. betrachtet:
Gebäudetyp (Neubau, Altbau, teilsaniert oder unsaniert)
vorhandenes Heizsystem (Heizkörper, Fußbodenheizung, Hybridlösungen)
energetischer Zustand der Gebäudehülle
Warmwasserbedarf und Nutzerverhalten
verfügbare Flächen und technische Voraussetzungen für Innen- und Außeneinheiten
Auf Basis dieser Analyse empfiehlt Novagreen Energy passende Wärmepumpensysteme namhafter Hersteller – von Luft-Wasser-Wärmepumpen bis hin zu Lösungen für den Bestand mit höheren Vorlauftemperaturen. Ziel ist stets ein optimales Verhältnis von Investitionskosten, Effizienz und Komfort.
Kunden profitieren von:
transparenter und ehrlicher Beratung
verständlichen Angeboten ohne versteckte Kosten
Unterstützung bei Fragen zu Fördermöglichkeiten und Finanzierung
Planung: Technische Auslegung bis ins Detail
Eine effiziente und langlebige Wärmepumpenanlage beginnt mit einer sorgfältigen Planung. Novagreen übernimmt die vollständige technische Auslegung des Systems. Dazu gehören:
Berechnung der Heizlast des Gebäudes
Dimensionierung der Wärmepumpe, Speichersysteme und Heizflächen
Auslegung der Hydraulik (Leitungsführung, Pumpen, Ventile, Verteilung)
Integration der Wärmepumpe in bestehende Heizsysteme (Hybridlösungen)
Planung von Regelung, Sensorik und Smart-Home-Anbindung, sofern gewünscht
Besonderes Augenmerk legt Novagreen darauf, die Anlage so zu planen, dass sie effizient, leise und langlebig arbeitet. Dabei werden sowohl die baulichen Gegebenheiten als auch die Anforderungen an Schallschutz, Aufstellorte und Wartungszugänglichkeit berücksichtigt.
Die Planung erfolgt immer in enger Abstimmung mit dem Kunden – bei Neubauprojekten auch mit Architekten, Fachplanern und anderen Gewerken.
Installation: Fachgerechter Einbau durch erfahrene Monteure
Die fachgerechte Installation ist entscheidend für die Effizienz und Betriebssicherheit einer Wärmepumpe. Novagreen setzt hierfür auf geschulte und erfahrene Montageteams, die alle Gewerke rund um die Wärmepumpeninstallation koordinieren.
Zum Installationsumfang gehören:
Demontage und Entsorgung alter Heizkessel (z. B. Öl- oder Gasheizungen), sofern gewünscht
Aufstellung und Anschluss der Innen- und Außeneinheiten
Verlegung und Dämmung der Leitungen (Heizwasser, Kältemittel, Kondensat)
Integration in den bestehenden Heizkreis oder Neuaufbau des Heizsystems
Anschluss an die Gebäudeleittechnik oder Smart-Home-Systeme
Inbetriebnahme inkl. Einstellung aller relevanten Parameter und Heizkurven
Nach Abschluss der Installation erfolgt eine ausführliche Einweisung des Kunden in die Bedienung der Anlage. Novagreen legt Wert darauf, dass Nutzer ihre Wärmepumpe verstehen und selbst einfache Einstellungen vornehmen können – für maximalen Komfort und Effizienz im Alltag.
Kundendienst: Persönliche Betreuung und schnelle Hilfe
Auch nach der Inbetriebnahme bleibt Novagreen zuverlässiger Ansprechpartner. Der Kundendienst ist darauf ausgerichtet, im Raum Hannover und Umgebung schnell und unkompliziert zu unterstützen.
Leistungsbausteine im Kundendienst:
telefonische Erstberatung bei Fragen oder Problemen
Vor-Ort-Termine durch qualifizierte Servicetechniker
Optimierung der Einstellungen (z. B. Heizkurvenanpassung, Betriebszeiten)
Unterstützung nach Modernisierungen oder Gebäudeveränderungen
Ziel des Kundendienstes ist es, den laufenden Betrieb der Anlagen sicherzustellen, die Effizienz dauerhaft hochzuhalten und den Kunden ein gutes Gefühl der Betreuung zu geben – weit über den Einbau hinaus.
Wartung: Regelmäßige Pflege für hohe Effizienz und lange Lebensdauer
Wie jede technische Anlage benötigt auch eine Wärmepumpe regelmäßige Wartung, um effizient und störungsfrei zu arbeiten. Novagreen bietet hierfür strukturierte Wartungskonzepte an – einmalig oder im Rahmen von Wartungsverträgen.
Typische Wartungsarbeiten umfassen:
Sicht- und Funktionsprüfung aller relevanten Komponenten
Kontrolle von Außeneinheit, Wärmetauscher und Kondensatableitung
Überprüfung von Sicherheitseinrichtungen und Regelung
Kontrolle und ggf. Anpassung der Betriebsparameter
Reinigung von Filtern und Überprüfung der Hydraulik
Dokumentation des Anlagenzustands
Durch eine regelmäßige Wartung lassen sich Störungen vorbeugen, Energieverbräuche reduzieren und die Lebensdauer der Wärmepumpe deutlich verlängern. Für Kunden bedeutet das mehr Betriebssicherheit und Planbarkeit.
Reparatur: Schnelle Störungsbeseitigung durch Fachpersonal
Trotz hochwertiger Technik können im Laufe der Jahre Störungen auftreten. Novagreen verfügt über erfahrene Servicetechniker, die auf die Diagnose und Reparatur von Wärmepumpenanlagen spezialisiert sind.
Zum Reparaturservice gehören:
schnelle Fehlerdiagnose vor Ort
Austausch defekter Komponenten
Zusammenarbeit mit Herstellersupport, wenn erforderlich
wiederkehrende Kontrolle nach größeren Reparaturen
Dank des Lagers in Adenstedter Str. 14a, 31185 Hoheneggelsen und eines gut organisierten Ersatzteilmanagements können viele Reparaturen zeitnah durchgeführt werden. So werden Ausfallzeiten minimiert und der Heizbetrieb schnell wiederhergestellt.
Starker Partner für die Region Hannover
Mit dem Büro in der Gartenstrasse 9, 31303 Burgdorf, und der logistischen Basis in Hoheneggelsen ist Novagreen Energy und Wärmepumpen Burgdorf in der Region Hannover optimal aufgestellt. Das Unternehmen begleitet Projekte von der kleinen Einfamilienhaus-Sanierung bis hin zu größeren Wohn- und Gewerbeobjekten.
„Unser Anspruch ist, unsere Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Wärmepumpenanlage zu begleiten – von der ersten Idee bis zur Wartung nach vielen Betriebsjahren“, betont [Name des Geschäftsführers einsetzen]. „Nur wenn Verkauf, Planung, Installation, Kundendienst, Wartung und Reparatur nahtlos ineinandergreifen, entsteht ein System, das wirklich effizient, zuverlässig und wirtschaftlich arbeitet.“
Über Novagreen Wärmepumpen
Novagreen Wärmepumpen mit Sitz in Burgdorf bei Hannover ist ein spezialisierter Fachbetrieb für die Planung, den Verkauf, die Installation, Wartung und Reparatur von Wärmepumpenanlagen. Das Unternehmen steht für nachhaltige, energieeffiziente Heizlösungen, mit denen Kunden ihre Energiekosten deutlich senken und gleichzeitig die Umwelt schonen können.
