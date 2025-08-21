Die 7 häufigsten Fehler beim Immobilienverkauf- und wie Eigentümer den optimalen Verkaufspreis erzielen.

Wandl.Immobilien startet Vortragsreihe 2026: Die 7 größten Fehler beim privaten Immobilienverkauf – und wie man sie vermeidet

München / Würmtal / Dachau. Der Verkauf einer Immobilie ist für viele Eigentümer die größte finanzielle Transaktion ihres Lebens. Dennoch zeigen Marktanalysen und praktische Erfahrung, dass private Verkäufer häufig gravierende Fehler machen – mit direkten Auswirkungen auf den erzielbaren Kaufpreis.

Matthias Wandl, Inhaber von Wandl.Immobilien, startet deshalb im Frühjahr 2026 eine regionale Vortragsreihe zum Thema:

„Privater Immobilienverkauf – typische Fehler vermeiden, Verkaufspreis optimieren.“

Die Informationsabende richten sich an Eigentümer, Erbengemeinschaften und Kapitalanleger in München und dem Umland.

Die 7 häufigsten Fehler beim Immobilienverkauf

Emotionale statt marktbasierte Preisfindung

Der Angebotspreis orientiert sich an Wunschvorstellungen statt an belastbaren Vergleichsdaten, Bodenrichtwerten und aktueller Nachfrage.

Falsche Preisstrategie zu Beginn

Zu hoher Einstiegspreis führt zu langen Standzeiten und späteren Preisabschlägen – was den Marktwert nachhaltig beschädigt.

Unvollständige Verkaufsunterlagen

Fehlende Energieausweise, Protokolle, Teilungserklärungen oder Grundrisse verzögern Prozesse und verunsichern Käufer.

Fehlende Zielgruppenanalyse

Kapitalanleger, Eigennutzer und Projektentwickler haben unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe – die Vermarktung muss darauf abgestimmt sein.

Keine strukturierte Nachfrage-Steuerung

Einzelverhandlungen ohne Angebotsverfahren führen häufig zu niedrigeren Verkaufspreisen.

Unzureichende Bonitätsprüfung

Fehlende Finanzierungsbestätigungen können Wochen kosten – im schlimmsten Fall scheitert der Verkauf kurz vor dem Notartermin.

Missverständnisse bei der Provision

Außenprovisionsmodelle wirken für Käufer abschreckend. Eine intelligente Einpreisung der Käuferprovision steigert die Nachfrage und erhöht nachweislich den Wettbewerb.

Verkäuferorientiertes Provisionsmodell als strategischer Vorteil

Wandl.Immobilien arbeitet ausschließlich im Auftrag des Verkäufers. Die Käuferprovision wird transparent in den Angebotspreis einkalkuliert. Dadurch entsteht eine provisionsfreie Wahrnehmung auf Käuferseite – ein entscheidender Hebel für mehr Nachfrage, höhere Gebote und einen optimierten Verkaufserlös.

Termine der Vortragsreihe 2026

19. März 2026 – Eichenau, Bürgerstuben

25. März 2026 – Fürstenried / Forstenried, Alten Wirt

16. April 2026 – Dachau, Hotel & Tafernwirtschaft „Zum Fischer“, Bahnhofstraße 4, 85221 Dachau

Ende April 2026 – Hadern Bräu, München-Hadern

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung wird empfohlen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wandl.Immobilien

Herr Matthias Wandl

Bussardstr. 4b

82166 Gräfelfing

Deutschland

fon ..: 01755778561

web ..: https://www.wandl.immobilien

email : matthias@wandl.immobilien

Wandl.Immobilien ist ein inhabergeführtes Immobilienunternehmen mit Sitz in Gräfelfing und mehreren regionalen Standorten im Großraum München. Das Unternehmen ist auf den Verkauf von Wohnimmobilien spezialisiert – darunter Eigentumswohnungen, Häuser und Grundstücke – und begleitet Eigentümer sowie Käufer mit fundierter Marktkenntnis, transparenter Beratung und klaren Verkaufsstrategien.

Mit Standorten in Gräfelfing (Hauptsitz), München-Großhadern, München-Lehel / Altstadt, München-Thalkirchen / Obersendling, Eichenau sowie Dachau ist Wandl.Immobilien regional stark verankert. Das Unternehmen deckt damit insbesondere München-Süd, München-West, Obersendling, Thalkirchen, das Würmtal, den Münchner Westen sowie das westliche und nordwestliche Umland professionell ab.

Im Fokus stehen realistische Marktwertermittlungen, nachvollziehbare Preisstrategien und eine strukturierte Vermarktung, die den aktuellen Anforderungen des Münchner Immobilienmarktes gerecht wird. Wandl.Immobilien arbeitet ausschließlich im Auftrag der Verkäufer und steht für Erfahrung, Unabhängigkeit und ausgeprägte regionale Expertise.

Weitere Informationen unter: www.wandl.immobilien

