Wandl.Immobilien sagt Danke – Weihnachtsgrüße und Ausblick auf ein gemeinsames Immobilienjahr 2026

Ein erfolgreiches Immobilienjahr liegt hinter uns.

Wandl.Immobilien bedankt sich herzlich für das Vertrauen und wünscht frohe Weihnachten sowie Glück, Gesundheit und Zuversicht für 2026.

Ein Jahr voller Vertrauen, Entscheidungen und gemeinsamer Erfolge

Zum Jahresende blicken wir bei Wandl.Immobilien mit Dankbarkeit auf ein intensives und erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. 2025 war geprägt von vielen persönlichen Gesprächen, wichtigen Entscheidungen rund um Immobilien – und von dem Vertrauen, das uns Eigentümerinnen und Eigentümer in einer herausfordernden Marktphase entgegengebracht haben.

Immobilien zu verkaufen bedeutet für viele Menschen einen großen Schritt.

Umso mehr schätzen wir jede einzelne Zusammenarbeit, jedes offene Gespräch und jede Weiterempfehlung.

Genau diese Nähe zu unseren Kunden ist es, die unsere Arbeit seit vielen Jahren ausmacht.

Regional verwurzelt – persönlich vor Ort

Als regional aufgestelltes Immobilienunternehmen sind wir dort aktiv, wo wir den Markt wirklich kennen. Unsere Tätigkeitsschwerpunkte liegen unter anderem in:

Aubing

Eichenau

Germering

Gräfelfing

Gröbenzell

Großhadern

Martinsried

München (Blumenau, Laim)

München (Pasing, Ober,- Untermenzing)

München (Sendling, Sendling-Westpark)

München (Solln, Thalkirchen)

Neuried

Olching

Puchheim

Diese regionale Nähe erlaubt es uns, Immobilien realistisch einzuschätzen, ehrlich zu beraten und individuelle Vermarktungskonzepte zu entwickeln – immer mit dem Ziel, für unsere Kunden das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Danke – im Namen des gesamten Teams

Im Namen von Matthias Wandl, Lorraine Wandl, Daniel Sturm und Ralph Kraus sagen wir herzlich Danke für ein erfolgreiches, gemeinsames Immobilienjahr.

Danke für das Vertrauen, die Offenheit und die vielen persönlichen Begegnungen, die unsere tägliche Arbeit so besonders machen.

Mit Vorfreude in das Jahr 2026

Auch im kommenden Jahr freuen wir uns auf viele neue, spannende Immobilienprojekte, auf persönliche Gespräche und auf weiterhin erfolgreiche Verkäufe in München und dem Münchner Umland.

Der Immobilienmarkt bleibt anspruchsvoll – umso wichtiger sind Klarheit, Erfahrung und ein verlässlicher Partner an Ihrer Seite.

Unsere Weihnachts- und Neujahrswünsche

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe, ruhige Weihnachten, erholsame Feiertage sowie ein gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2026. Vor allem wünschen wir Ihnen Zuversicht, gute Entscheidungen und Freude an allem, was vor Ihnen liegt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wandl.Immobilien

Herr Matthias Wandl

Bussardstr. 4b

82166 Gräfelfing

Deutschland

fon ..: 01755778561

web ..: https://www.wandl.immobilien

email : matthias@wandl.immobilien

Über Wandl.Immobilien

Wandl.Immobilien ist ein familiengeführtes Maklerunternehmen mit Sitz in München. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verkauf von Wohnimmobilien in München Süd und Südwest – von Hadern über Gräfelfing bis Dachau. Das Team um Matthias und Lorraine Wandl kombiniert langjährige Erfahrung mit regionaler Verwurzelung und einem modernen Vermarktungskonzept. Besonderheit: Käufer erwerben Immobilien stets provisionsfrei, da Wandl.Immobilien ausschließlich im Auftrag der Verkäufer arbeitet.

