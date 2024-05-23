  • Wandl.Immobilien – Erfolgreiche Immobilien-Veranstaltung in Olching – Neue Standorte in München

    Wandl.Immobilien erweitert die regionale Stärke: Nach erfolgreichem Event in Olching profitieren Eigentümer in Aubing, Eichenau, Gröbenzell, Olching und Puchheim von erstklassiger Immobilienberatung

    BildGräfelfing, 20. November 2025 – Wandl.Immobilien setzt seinen Wachstumskurs fort: Die jüngste Informationsveranstaltung zum sicheren Immobilienverkauf in Olching war ein voller Erfolg. Zahlreiche Eigentümer aus dem Münchner Westen nutzten die Gelegenheit, sich über die größten finanziellen Risiken beim privaten Immobilienverkauf zu informieren – und wie diese durch professionelle Begleitung zuverlässig vermieden werden.

    Mit dem Ausbau der regionalen Präsenz und der engen Zusammenarbeit mit Partner Daniel Sturm stärkt Wandl.Immobilien seine Position als führender Ansprechpartner in den Regionen Aubing, Eichenau, Gröbenzell, Olching und Puchheim. Das Unternehmen deckt damit alle wichtigen Immobilienmärkte im westlichen Münchner Umland optimal ab – schnell, persönlich und mit maximaler Marktkenntnis.

    Privatverkauf bleibt Hochrisiko – Wandl.Immobilien zeigt die 7 teuersten Fehler auf

    Viele Eigentümer unterschätzen die Gefahren eines privaten Immobilienverkaufs. Falsche Preisansätze, unvollständige Unterlagen, mangelnde Käufervorqualifizierung oder falsches Timing können zu massiven finanziellen Verlusten führen – oft im fünfstelligen Bereich.

    Wandl.Immobilien klärt auf:
    Auf der Veranstaltung in Olching wurden die „7 teuersten Fehler beim Immobilienverkauf“ eindrucksvoll erläutert – praxisnah, verständlich und anhand realer Fälle aus München und Umgebung. Das Interesse war so groß, dass bereits Folgetermine in Planung sind.

    Starke lokale Expertise – jetzt noch dichter vor Ort

    Mit Partner Daniel Sturm erweitert Wandl.Immobilien sein operatives Einsatzgebiet und bietet Eigentümern nun eine erstklassige Betreuung in allen relevanten Teilmärkten des Münchner Westens:

    Aubing

    Eichenau

    Gröbenzell

    Olching

    Puchheim

    Diese alphabetisch aufgelisteten Standorte gehören zu den gefragtesten Wohnlagen der Region – vom familienfreundlichen Vorort bis zur suburbanen Wachstumszone. Der Bedarf an qualifizierter Beratung ist hoch, denn Preise und Nachfrage unterscheiden sich von Straße zu Straße.

    Warum Wandl.Immobilien? – Vorteile für Verkäufer

    ? Tiefgehende Marktanalysen
    Professionelle Bewertungen, reale Vergleichswerte und ein Preisansatz, der Nachfrage maximiert.

    ? Käuferprovisionsfrei
    Wandl.Immobilien arbeitet ausschließlich im Auftrag des Verkäufers – ohne die in Bayern übliche Provisionsteilung. Dadurch steigt die Nachfrage und Verkäufer erzielen oft höhere Verkaufspreise.

    ? Starke regionale Struktur
    Rasche Termine, persönliche Betreuung und Experten, die die Mikrolagen kennen.

    ? Höchster Qualitätsanspruch seit 1991
    Über 30 Jahre Erfahrung, exzellente Bewertungen und wiederkehrende Auszeichnungen.

