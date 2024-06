Effiziente Immobilienfinanzierung: Wandl.Immobilien stellt neues Finanzierungsrechner-Tool vor

München, 23. Mai 2024 – Wandl.Immobilien hat eine beeindruckende Neuerung in seinem Serviceangebot vorgestellt.

Charting New Territories in Immobilienfinanzierung

Ein innovatives Tool zur Immobilienfinanzierung ergänzt ab sofort das umfangreiche Portfolio, welches sich nun auch auf diesen immer wichtiger werdenden Bereich erstreckt.

Die Einführung des neuen Tools ist eine direkte Antwort auf die steigende Nachfrage und den Bedarf an schlüssigen und maßgeschneiderten Finanzierungslösungen. „Dieses innovative Tool ermöglicht es unseren Kunden, vergleichsangebote von über 700 Banken auszuwerten und zu vergleichen“, so Matthias Wandl. Dank dieses intuitiven Finanzrechners können Kunden nun auf der Webseite von Wandl.Immobilien ihre Immobilienfinanzierung optimal planen und dabei wertvolle Tipps erhalten. Regelmäßige Kundengespräche haben bereits gezeigt, dass das neue Tool eine echte Bereicherung für die individuelle Immobiliensuche darstellt und somit einen echten Mehrwert schafft.

Auf Qualität bei jedem Schritt bedacht

Um den ganzheitlichen Service noch weiter zu verbessern, unterstreicht das Unternehmen auch das Engagement für eine schnelle Bearbeitung. Innerhalb von 24 Stunden erhält der Kunde beispielsweise ein Finanzierungszertifikat, was bestätigt, dass er sich die infrage kommende Immobilie leisten kann. „Wir haben dieses Tool entwickeln lassen, um unseren Kund:innen zu helfen, den Traum von den eigenen vier Wänden mit der bestmöglichen Finanzierung zu realisieren“, erläutert Lorraine Wandl. Mit der Einführung des neuen Tools erweitert Wandl.Immobilien sein Angebot auf eine leicht zugängliche und umfassende Demonstration seiner Fachkompetenz sowie eine verbesserte Nachhaltigkeit seines Angebots. Die Dienstleistung steht ab sofort in allen drei Filialen des Unternehmens in München, Großhadern und in Gräfelfing sowie unter https://matthiaswandl.immobilien/finanzierung-immobilie/ zur kostenfreien Verfügung.

Wandl.Immobilien ist ein familiengeführtes Maklerunternehmen, das seit mehr als 30 Jahren erfolgreich Wohnimmobilien in München und dem Umland verkauft. Seit 1991 ist das Unternehmen Kooperationspartner von rimaldi – Die Immobilienprofis in Holzkirchen. Das kompetente und engagierte Team um Matthias Wandl, Timo Ahrndt und Lorraine Wandl legt größten Wert auf persönliche Betreuung und Beratung und ist stets bemüht, die passende Immobilie für jeden Kunden zu finden. Mit der Einführung des neuen Tools zur Immobilienfinanzierung zeigt Wandl.Immobilien einmal mehr seine Innovationskraft und Kundenzentriertheit.

