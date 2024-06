Neuer Bio Limoncello von Bio Manufaktur Spitz wird mit der Silbernen Medaille ausgezeichnet

Bio Limoncello von Spitz erhält Silber Medaille bei Internationaler Spirituosen Verkostung.

Vettelschoss, den 05. Juni 2024

Der neue Bio Limoncello von Bio Manufaktur Spitz hat die unabhängigen Prüfer der DLG überzeugt und wurde bei der diesjährigen Internationalen Spirituosen Verkostung mit der Silbernen Medaille ausgezeichnet.

„Unser neuer Bio Limoncello hat 20 vol% Alkohol. Er schmeckt sehr aromatisch nach Zitronen. Schon beim Öffnen der Flasche duftet es verführerisch zitronig. Wenn wir ihn herstellen, riecht es in unserer Produktion oft tagelang fruchtig frisch. Das ist wie Sommerurlaub in Limone am Gardasee.“ so Heinz Spitz.

Der neue Bio Limoncello wird aus ausgewählten Bio Zitronen hergestellt. Die Zitronenschalen werden in reinem Alkohol eingelegt, um die ätherischen Öle und Aromen zu extrahieren. Das Geheimnis des Bio Limoncellos von Spitz ist die ausgewogene Süße, die feine Säure und das Zusammenspiel von Fruchtigkeit und den aromatischen Aromen der Zitronenschale. Um dies zu erreichen, wird der Bio Limoncello von Spitz in einem aufwändigen Verfahren veredelt und vollendet.

Ein Hochgenuss auf Eis, als Digestif, als erfrischender Longdrink mit Tonic Water oder mit Sekt und Eis als erfrischender Sp(r)itzz.

Um das volle Aroma zu erhalten, hat die Bio Manufaktur Spitz den Bio Limoncello ungefiltert in 500ml und 100ml Flaschen abgefüllt.

„Er ist bei unseren Kunden sehr beliebt und viele Menschen, die ihn schon einmal probiert haben, kaufen ihn immer wieder. Das spricht für seine Qualität.“ sagt Silvia Kretz, Vertriebsleiterin von Bio Manufaktur Spitz.

In den Bio Spirituosen steckt viel Erfahrung. Die Bio Manufaktur Spitz hat in den vergangenen 5 Jahren 27 Auszeichnungen, bei internationalen Verkostungen, für ihre Produkte erhalten.

Weitere Informationen: Bio Limoncello

www.spitz.bio

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bio Manufaktur Heinz Spitz

Herr Heinz Spitz

Hans-Streif-Strasse 2

53560 Vettelschoss

Deutschland

fon ..: 02645 9747273

web ..: https://www.spitz.bio/

email : spitz@spitz.bio

Bio Manufaktur Spitz entwickelt und stellt handgefertigte Bio Liköre und Bio Spirituosen her. Seit über 20 Jahren arbeitet das Familienunternehmen mit Leidenschaft im Herzen des Naturparks Rhein-Westerwald. Naturbelassenheit und Regionalität werden großgeschrieben. 27 Goldene und Silberne DLG Medaillen hat das Unternehmen in den letzten fünf Jahren erhalten.

