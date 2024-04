Warum lieben Menschen die veganen Bio Likoere von der Bio Manufaktur Spitz?

Hohe Auszeichnung fuer die langjährige hohe Qualität der veganen Bio Likoere, Spirituosen und Schnaepse der Bio Manufaktur Spitz

Weil die Bio Manufaktur Spitz, schon seit 5 Jahren viele Goldene Medaillen für Ihre Produkte erhalten hat, gibt es jetzt eine hohe Auszeichnung von der DLG.

Die Bio Manufaktur Spitz aus Vettelschoß wurde vom Testzentrum Lebensmittel der DLG zum ersten Mal mit dem „Preis für langjährige Produktqualität“ geehrt. Die Unternehmensauszeichnung steht für konsequentes Qualitätsstreben und wird nur vergeben, wenn Lebensmittel mindestens fünf Jahre regelmäßig und erfolgreich von der DLG getestet wurden.

Heinz Spitz verrät die Basis für den Erfolg seiner veganen Bio Liköre: „Ich verwende ausschließlich ausgesuchte natürliche Zutaten für unsere Spirituosen. Unsere Fruchtliköre haben einen hohen Anteil an Bio Fruchtsaeften und unsere Bio Spirituosen haben viel Zeit, um in Ruhe in unseren Fässern zu reifen. Das schmeckt man.“

Das es funktioniert zeigen nicht nur die vielen Auszeichnungen bei internationalen Verkostungen, dazu Vertriebsleiterin S.Kretz: „Wir freuen uns besonders über die vielen Weiterempfehlungen unserer Kunden. Das ist besser als jede Werbeanzeige und macht beiden Seiten Spaß.“

Um die international anerkannte Auszeichnung zu erhalten, müssen die Spirituosen viele Tests bestehen. Die vorschriftsmäßige Deklaration auf dem Etikett, einige Labortests und nicht zuletzt die wichtige sensorische Prüfung von unabhängigen Experten. Hier wird getestet, was für den Verbraucher letztlich ausschlaggebend sein dürfte: der Geschmack.

„Die DLG prüft jedes Jahr in aufwendigen Verfahren Spirituosen und unterstützt Brennereien mit einem neutralen Expertenurteil dabei, die Qualität ihrer Produkte sichtbar zu machen“, so DLG-Projektleiter Thomas Burkhardt.

www.spitz.bio

Vettelschoss, 16.04.2024

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bio Manufaktur Heinz Spitz

Herr Heinz Spitz

Hans-Streif-Strasse 2

53560 Vettelschoss

Deutschland

fon ..: 02645 9747273

web ..: https://www.spitz.bio/

email : h.spitz@spitz.bio

Bio Manufaktur Spitz entwickelt und produziert handgefertigte Bio Liköre und Bio Spirituosen. Seit über 20 Jahren arbeitet das Familienunternehmen mit Leidenschaft im Herzen des Naturparks Rhein-Westerwald. Naturbelassenheit und Regionalität werden großgeschrieben. 27 Goldene und Silberne DLG Medaillen hat das Unternehmen in den letzten Jahren erhalten.

