Insel-Manufaktur des Wasserschlosses Mellenthin eröffnet

Das Usedomer Achterland ist um eine Attraktion reicher. In der Insel-Manufaktur in Mellenthin können Gäste ab sofort Produkte aus der schlosseigenen Destillerie, Kaffeerösterei und Brauerei probieren.

Insel-Manufaktur im Usedomer Hinterland

Das idyllische Usedomer Achterland ist um eine Attraktion reicher. Im 500 Einwohner zählenden Ort, mitten im Herzen der Ostseeinsel Usedom, hat jetzt die Insel-Manufaktur des Wasserschlosses Mellenthin eröffnet. Besucher und Gäste der zweitgrößten deutschen Insel haben hier ab sofort die Möglichkeit, sich über die Produkte aus der schlosseigenen Destillerie, Kaffeerösterei und Brauerei zu informieren, diese zu probieren und auch zu kaufen.

Imposante Destillation

Herzstück der gläsernen Insel-Manufaktur und Blickfang zugleich ist dabei die neue Destillationsanlage aus glänzendem Kupfer und Edelstahl gleich im Eingangsbereich des Gebäudes. In der Verschlussdestillerie werden die Ausgangsstoffe für die aktuell mehr als 20 Spirituosen, edlen Liköre und feinen Geister aus dem Wasserschloss Mellenthin hergestellt. Auch ein echter Mellenthiner Single Malt Whisky lagert bereits in großen Eichenholzfässern im Keller der Insel-Manufaktur. Für Destillateur-Meister Philipp Fournes sowie Schlossherr und Braumeister Jan Fidora geht damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung.

Neuer Trommelröster für Usedoms erste Kaffeerösterei

Nicht weniger zufrieden ist das Team vom Wasserschloss Mellenthin auch mit dem zweiten Highlight der Insel-Manufaktur. So befindet sich gleich hinter dem Kaffee-Tresen der ebenfalls neue große Trommelröster, der die Kapazität der ersten Usedomer Kaffeerösterei deutlich erweitert. Hier werden edle Kaffeesorten aus aller Welt mehrmals die Woche frisch geröstet und in erlesene Spitzenkaffees verwandelt.

Biervielfalt aus dem Wasserschloss Mellenthin

Doch nicht nur Kaffee und Spirituosen aus der schlosseigenen Herstellung kann man in der Insel-Manufaktur genießen und erwerben. Auch die beliebtesten Biersorten, allen voran das Mellenthiner Hell und Dunkel sowie die wechselnden Spezial- und Saisonbiere sind hier ebenfalls erhältlich. Neben einem schönen Biergarten dürfen sich Besucher und Gäste zudem auch auf viel Platz in den urgemütlichen Innenräumen freuen.

Die Insel-Manufaktur befindet sich zentral in Mellenthin gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr, nur fünf Minuten fußläufig vom Wasserschloss Mellenthin entfernt. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 8.00 bis 16.30 Uhr.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Limonadenherstellung zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

