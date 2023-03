Wasserschloss Mellenthin erweitert sein Hotelangebot

Das Wasserschloss Mellenthin im Mittelpunkt der Ostseeinsel Usedom begeistert Aktiv-Urlauber, Genießer und Ruhesuchende. Seit diesem Jahr erweitert der Speicher das Angebot des Wellness-Hotels.

Urlaub auf Usedom boomt

Erholsamer Urlaub an der Ostsee liegt voll im Trend. Mit mehr als fünf Millionen gewerblichen Übernachtungen jährlich gehört die Ostseeinsel Usedom zu den beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands. Dazu tragen die glasklare Ostsee, der längste Strand sowie die meisten Sonnenstunden in ganz Deutschland maßgeblich bei. Aber auch die vielen Naturschutzgebiete im idyllischen Usedomer Achterland sind beliebt bei Aktiv-Urlaubern, Genießern, Naturliebhabern und Ruhesuchenden. Hier befinden sich nicht nur das ruhige Achterwasser, zahlreiche Binnenseen und lauschige Wälder. Im Hinterland gibt es auch noch inseltypische Orte und urige Hotels voller Charme und bewegter Historie zu entdecken.

Kleinod im Herzen der Insel Usedom

Einer der schönsten Orte liegt genau im geografischen Mittelpunkt der Insel. Bekannt ist das nur etwa 500 Einwohner zählende Örtchen Mellenthin vor allem wegen des gleichnamigen Wasserschlosses. Das altehrwürdige Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute ein Wellness-Hotel mit schlosseigener Brauerei, Destillerie sowie Usedoms erster Kaffeerösterei und einem urigen Shop. Umgeben von einem 20 Meter breiten Wassergraben, eingebettet in eine geschichtsträchtige und waldreiche Umgebung, bietet das Wasserschloss Mellenthin beste Voraussetzungen für Ausflüge – zu Fuß, auf dem Rad oder mit dem Auto. Viele der schönsten Rad- und Wandertouren über die ganze Insel starten genau vom Wasserschloss.

Bunte Themen-Buffets auf Wasserschloss Mellenthin

Doch nicht nur Aktiv-Urlauber, Ruhesuchende und Stressgeplagte begeistert das Wohlfühl-Hotel im Herzen der Insel Usedom. Auch Genießer und Freunde der regionalen Küche kommen im Wasserschloss Mellenthin voll auf ihre Kosten. So finden ab April wieder an fünf Tagen die Woche die bunten Themen-Buffets in den alten Gewölben des urgemütlichen Brauhauses im rechten Seitenflügel statt, garniert mit bester Unterhaltung.

Speicher ergänzt Hotelangebot

Bei den Gästen beliebt und entsprechend nachgefragt sind aber auch die attraktiven Arrangements im Wasserschloss Mellenthin – besonders zu den Feiertagen. So dürfte viele Freunde des Wasserschlosses Mellenthin freuen, dass seit diesem Jahr der Speicher das Hotelangebot erweitert. Hierbei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien bietet. Wie auch im Hauptgebäude sind die Zimmer komfortabel, stilvoll und geschmackvoll mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Darüber hinaus sind im Speicher jetzt auch Komfort-Zimmer mit Balkon buchbar.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

