Neuer Bio Rhabarber Likör mit 50% Bio Rhabarbersaft

Die Bio Manufaktur Spitz hat für ihren neuen Bio Rhabarber Likör ausschließlich Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau verwendet. Der Bio Likör besteht zu 50% aus Bio Rhabarbersaft.

Vettelschoss, den 29. Mai 2024

„Unser neuer Bio Rhabarber Likör ist ein weiterer Likör in unserer Bio Fruchtlikör Reihe. Sie zeichnet der hohe Bio Fruchtsaftgehalt von mindestens 20% und ein Alkoholgehalt von 15vol % aus. Unsere Bio Liköre schmecken sehr aromatisch nach sonnenverwöhnten Erdbeeren, reifen Pfirsichen oder aber erfrischend fruchtig nach Rhabarber.“ so Heinz Spitz.

Mit seinem fruchtigen und erfrischenden Rhabarber Aroma schmeckt der neue Bio Likör toll auf Eis, in Cocktails, mit frischen Erdbeeren oder als Sprizz mit Sekt und Eiswürfeln. Ein typisches Sommergetränk. Um das volle Aroma zu erhalten, hat die Bio Manufaktur Spitz den Bio Likör ungefiltert in 500ml und 100ml Flaschen abgefüllt.

Es gibt den neuen Bio Likör nur solange der Vorrat reicht, da die Menge an guten Bio Rohstoffen beschränkt ist. Die Entwicklung neuer Bio Liköre wird in dem Familienunternehmen in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Kunden getroffen. Erst wenn alle zufrieden sind, geht ein neuer Bio Likör in den Verkauf.

Dazu Heinz Spitz: „Unsere Bio Produkte sind multisensorisch. Sie sprechen Nase, Mund, Auge und Geist an. Der Genuss unserer Getränke ist vielschichtig und besitzt eine hohe Komplexität. Die Kreation eines neuen Produktes findet über Monate statt und wenn es nicht überzeugt, dann wird es nicht verkauft.“

In den Bio Spirituosen steckt viel Erfahrung. Die Bio Manufaktur Spitz hat in den vergangenen 5 Jahren 27 Auszeichnungen, bei internationalen Verkostungen, für ihre Produkte erhalten.

Weitere Informationen: Bio Rhabarber Likör

www.spitz.bio

Bio Manufaktur Spitz entwickelt und produziert handgefertigte Bio Liköre und Bio Spirituosen. Seit über 20 Jahren arbeitet das Familienunternehmen mit Leidenschaft im Herzen des Naturparks Rhein-Westerwald. Naturbelassenheit und Regionalität werden großgeschrieben. 27 Goldene und Silberne DLG Medaillen hat das Unternehmen in den letzten fünf Jahren erhalten.

