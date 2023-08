Vom Gebäck zum Likör: Heimat Heroes verwandelt Nussecken in flüssiges Gold für die kalte Jahreszeit

Für besondere Momente: Der Nusseckenlikör als ideales Geschenk für Feinschmecker.

– Nussecken Likör: Der besondere Nusslikör

– Nussecken Sour: Ein erfrischender Cocktail für die kalte Jahreszeit

Wenn die Tage kürzer und die Nächte kühler werden, sehnen sich viele nach wohltuenden Momenten. Heimat Heroes hat genau das richtige Produkt für diese Zeit: den Nusseckenlikör. Dieser Likör ist nicht nur ein flüssig gewordener Traum des beliebten Feingebäcks, sondern auch ein harmonisches Zusammenspiel von Haselnüssen, Mandeln, Aprikosen und Schokolade.

Ein Geschmackserlebnis für die kalte Jahreszeit

Der Nusseckenlikör von Heimat Heroes ist nicht nur zu Weihnachten ein Genuss, sondern begleitet Genießer durch den gesamten Herbst und Winter mit seinem einzigartigen Aroma. Er ist der ideale Begleiter für gemütliche Abende am Kamin und gesellige Runden.

Nicht nur pur ein Genuss: Für alle, die den Nusseckenlikör in einem anderen Licht erleben möchten, ist der „Nussecken Sour“ die perfekte Wahl. Ein Cocktail, der die Tiefe und Komplexität des Likörs voll zur Geltung bringt.

Nussecken Sour – Ein Drink für Genießer

Zutaten:

– 50 ml Nussecken Gebäcklikör

– 30 ml frischer Limettensaft

– 20 ml Zuckersirup

– 3-4 Eiswürfel

– Aprikosenmarmelade und Haselnusskrokant für die Garnierung

Zubereitung:

1. Aprikosenmarmelade auf einen Teller streichen und Haselnusskrokant auf einen weiteren Teller geben.

2. Die Cocktailschale durch die Marmelade ziehen und anschließend durch das Krokant drehen.

3. Alle Zutaten in einem Shaker vermengen und kräftig shaken.

4. Ohne die Eiswürfel in eine Cocktailschale abseihen und genießen.

Weitere Informationen unter: https://www.heimat-heroes.de

Über Heimat Heroes:

Das Start-up Heimat Heroes stellt hochwertige regionale Spirituosen her. Durch ausgewählte Zutaten und erstklassige Rezepturen aus dem Münsterland entstehen Produkte mit einzigartigem Geschmack. Macher der Marke Heimat Heroes sind Björn Bochinski, Frank Wigger und Friedhelm Egbert. Im Juni 2021 eröffneten sie gemeinsam einen Schnaps Store in Münsters City. Im zugehörigen Tasting Raum bietet Heimat Heroes regelmäßig Tastings an. Alle Produkte sind über den Onlineshop unter heimat-heroes.de sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

