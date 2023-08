KRAFT DER FANTASIE – das neue mystische Werk von Andrea Hager

Ein mystischer Song voll Magie

Eine kraftvolle Power-Rock-Ballade im typischen MARRANDRO-Sound. Episch, Mystisch, Magisch. Der Text von „KRAFT DER FANTASIE“ vereint auch die Botschaft in sich.

Manchmal hilft uns nur die Fantasie dabei in der Wirklichkeit zu überleben. Aber wir haben damit auch eine Quelle zur Verfügung, auf die wir immer zurückgreifen können, die uns niemand wegnehmen kann. Ein Quelle, die niemals versiegt.

Das Original stammt aus dem mystikalischen Klangmärchen:

„Das Licht im Schattenwald“ Part: 18 „Lass uns fliegen“ von MARRANDRO.

Es erzählt von Hoffnung und davon, dass es immer irgendwo, irgendwie weiter geht……

Das in einer Deluxe-Version!

„Fühl Magie, die immer bleibt

Wie Gold im Morgentau sich zeigt.

Fühl den Sturm wie er dich trägt, die Nacht besiegt

Wir finden Träume auf dem Weg

Hoffnung, die für immer bleibt

Fühl deine Flügel, steig hinauf

gib deinen Wünschen etwas Zeit

Die Macht der Fantasie

Die Kraft der Fantasie stirbt nie.“

Andrea Hager – Kraft der Fantasie (Deluxe) 4:02

Musik: Michael Korn-Andersen, Andrea Hager

Text: Andrea Hager

Verlag: SUNSHINE RECORDS MUSIKVERLAG

Label: KORNmusic LC 98787

Vertrieb: MusicHub

ISRC: DEYX82163920

Bestell Nr.: 023.003

Barcode: 4064946208940

VÖ: 11.08.2023

Smartlink: https://listen.music-hub.com/nMB0oZ

Quelle: Büro Andrea Hager

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

