Steine in Deinem Weg – die Magobi-Hörspielballade von Andrea Hager

Der Soundtrack zum 5. Teil der bekannten Hörspielreihe

Wie oft haben wir schon Dinge nicht gewagt, weil wir Angst hatten zu versagen. Wir haben es uns nicht zugetraut und deshalb gar nicht erst versucht. Vielleicht hat uns auch jemand gesagt, wir sind nicht gut genug, oder hat uns das Gefühl gegeben, dass wir es nicht schaffen.

Stellt euch vor, es gäbe einen magischen Ort in einem Zauberwald. Auf einer Waldlichtung steht ein Brunnen, der die Weisheiten von Jahrhunderten kennt. Für jeden gibt es hier die richtigen Antworten. Wind-Elfen tragen die Botschaft mit dem Wind über die Lichtung. Der Brunnen selbst wählt das Lied aus, welches am besten zu demjenigen passt, der hier um Rat sucht.

Wäre es nicht schön, wenn es tatsächlich so einen Ort gäbe? Ein Brunnen, der die richtigen Worte für unsere Zukunft findet? Ein Song, der uns Mut, Kraft und Zuversicht schenkt? Eine Melodie für unsere Träume. Für jeden von uns mit einer individuellen Bedeutung?

Diesen Ort finden wir bei den MAGOBIS – IM LAND DER CHAOSKOBOLDE – STEINE IN DEINEM WEG „Du kannst gehen wohin du fühlst“. Der Song stammt aus der Episode: Das Buch der 7 Siegel. Andrea Hager erzählt in ihren Hörspielgeschichten von genau dieser Waldlichtung im Zauberwald. Ein magischer Brunnen steht dort, der die Weisheiten aus dem Buch der 7 Siegel von Madoranus kennt. Dark Light Emotion Geschichten zum Hören, Sehen, Fühlen für Jung und Junggebliebene.

„Du kannst gehen, wohin du fühlst

Immer träumen, was du willst

jeden Stein im Weg bewegen

Tanzen im Sturm“

Download-Link: https://listen.music-hub.com/Mjy3Ws

Interpret: Andrea Hager

Musik: Andrea Hager, Text: Andrea Hager

Time: 03:14

ISRC: DEYX82154838

Kooperation: Het Atelier

Alle MAGOBI-Geschichten: YouTube: MARRANDRO music https://t1p.de/lv75d

Andrea Hager (MARRANDRO): YouTube: https://youtube.com/c/marrandromusic

VÖ: 18.04.2023

Quelle: Büro Andrea Hager

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Album Release (Trance): Project Dino – Music from where we GO TO