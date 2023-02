Dunkelheit und Licht – die Mystik von Andrea Hager

Diese Mystik in der Musik ist schon was Wunderbares.

Andrea Hager „Dunkelheit und Licht“ Gefangen im Sturm. Wie ein Orkan im eisernen Turm. Verzaubert und berührt auf seine ganz eigene stürmische Art

„Dunkelheit und Licht“ Wie Dornröschen, gefangen im Turm. Schlafend und dennoch tobt im Inneren ein gewaltiger Sturm. Die Songschreiberin Andrea Hager vertont hier das sensible Thema von Depressionen. Für jeden fühlt es sich anders an. Andrea schildert es, wie in all ihren Songtexten, mit einem tiefen Einblick in ihre Seele. Der Sound entführt in eine magische Welt. Die dunkle, gefühlvolle Stimme von Andrea verleiht durch die Wärme in ihrem Klang, dem epischen Song eine besondere Gänsehaut.

Sind wir verloren in der Traurigkeit? Wie fühlt sich das an? Hoffnungslos?

„Fühlst deine Wut, gefangen im Sturm,

wie ein Orkan im eisernen Turm.

Ohren sind taub, Augen sind blind,

Vergilbt ist das Kleid, Zeit sie verrinnt.

Deine Dunkelheit sieht es nicht,

am Ende der Nacht ist Licht“

Eingebettet in ein episches Klangwerk. Der Song „Dunkelheit und Licht“ beeindruckt durch seine außergewöhnliche Mischung. Ein Text, der wohl eher in die Stille führt und zum Innehalten vermuten lässt. Dennoch umhüllt von kraftvollen, stürmischen Klängen, welche letztendlich die Botschaft enthalten: Am Ende der Nacht ist Licht.

Nach dem ersten gemeinsamen Erfolgstitel „MONSTER“, jetzt die zweite Produktion von Andrea Hager mit dem Komponisten Tim Hemme. Ein aufregendes Gesamtkunstwerk ist hier zwischen Deutschland und Holland entstanden.

Dunkelheit und Licht: Wie ein Orkan im eisernen Turm – Stürmisch, sensibel, verzaubernd.

Andrea Hager Dark Light Emotions – berührende, episch rockige Klänge für Eure Ohren.

Der Song erscheint in zwei Versionen: Deutsch und Englisch.

Dunkelheit und Licht, Darkness and Light

Download-Link: https://listen.music-hub.com/zsdXAN

Komposition: Andrea Hager , Tim Hemme

Text: Andrea Hager

Kooperation: Het Atelier

Genre: Rock-Pop

Time: 02:50

ISRC: DEYX82142866

Label: MusicHub

EAN: 4064946136953

VÖ: 04.02.2023

Quelle: Büro Andrea Hager

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.

