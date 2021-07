Moonborn – Das Licht der Dunkelheit: Magische und gefühlvolle Fantasy-Geschichte

„Moonborn – Das Licht der Dunkelheit“ ist der Titel des neuen Science Fiction-Romans von Tom Luca Fromm. Eine weibliche Heldin muss sich in einer Dark-Fantasy-Welt behaupten.

Die junge Luna beginnt als Waise beim Orden des Mondes eine Ausbildung zur Kriegerin. Die Mitglieder des Ordens, der sich in den Bergen des mystischen Nam-Tans befindet, wurden einst vom Mond auserwählt, um die Magie des Mondes selbst zu tragen. Bei der Zeremonie, in der Luna schließlich zur Kriegerin ernannt werden soll, gibt es plötzliche und ungeplante Vorkommnisse. Im Inneren der jungen Frau macht sich eine düstere Kraft bemerkbar, die sie an sich selbst zweifeln lässt. In der Folge beginnt der ganze Orden, sich gegen sie zu wenden. Und dann breitet sich auch noch eine zusätzliche düstere Macht im Land aus. Kann Luna sich und die anderen aus der Misere befreien?

Tom Luca Fromm wurde 2001 in Ulm geboren und begann im Alter von 19 Jahren, an seinem ersten Fantasy-Roman zu schreiben, von dem er schon seit Jahren träumte. Inzwischen hat er mehrere Bücher geschrieben, die alle von fernen und unentdeckten Welten voller Magie und unglaublicher Dinge handeln. Mit seinen Geschichten möchte Fromm seine Liebe und Leidenschaft für das Fantastische mit der Welt teilen.

„Moonborn – Das Licht der Dunkelheit" von Tom Luca Fromm ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29995-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages.

