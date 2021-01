Yadokari Blue – Die magische Reise der Janne O.

Francis Kaufmann entführt die Leser in ihrem LGTBQ-Roman „Yadokari Blue“ in einen wunderschönen Teil Japans und verzaubert sie mit einer besonderen Geschichte.

Janne beschließt, dass es endlich an der Zeit ist, und macht sich mit ihrem Schneckenhaus auf dem Rücken auf den Weg nach Okinawa in Japan. Eigentlich hat sie nichts anderes im Sinn, als Yoshi zu finden – den verschollenen Bruder ihrer verstorbenen Frau Nori. Doch natürlich kommt zur Unterhaltung der Leser so einiges anders als geplant. Mitten im Inselidyll lernt Janne recht bald die Abgründe des Paradieses kennen und dazu einen Yoshi, der es ihr alles andere als leicht macht. Sie stolpert Hals über Kopf in das Leben der geheimnisvollen Yadokari Harue, die als Schamanin ein einsames Leben am Rande des Dorfes führt. Das Abenteuer beginnt.

Der Roman „Yadokari Blue“ von Francis Kaufmann erzählt die Geschichte der magischen Reise von Janne. Es geht in dieser Geschichte um den Mut, aufzubrechen, um Freundschaft und um das zauberhafte Erwachen einer neuen Liebe. Der mitreißende LGTBQ-Roman erzählt von den Höhen und Tiefen des Lebens und vor allem darüber, dass Menschen sich ändern können.

Francis Kaufmann, geb. im Januar 1972, ist Sozialwissenschaftlerin und Weltreisende mit einem besonderen Bezug zu Japan und Südostasien. Vor allem in Thailand und auf Okinawa hat sie während ihrer ausgedehnten Reisen viel Zeit verbracht, um Land und Leute abseits der Touristenpfade hautnah zu erleben. Wenn sie nicht die Welt erkundet, lebt Francis Kaufmann in Süddeutschland, unweit von Salzburg, an der Grenze zu Österreich. Die Geschichte „Yadokari Blue“ entstand während ihrer Zeit auf Izenajima, einer kleinen Insel vor der Nordwestküste Okinawas, und ist deswegen von den Eindrücken, die sie dort sammelte, geprägt.

„Yadokari Blue" von Francis Kaufmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19729-9 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

