Märchenland Events – Magische Charaktere für Ihre Veranstaltung

Studentin aus Dortmund startet ein Crowdfunding Projekt für eine überaus zauberhafte Art der Kinderanimation.

Märchenhafte Prinzessinnen in ihren bunten Ballkleidern oder Superhelden in coolen Anzügen- welches Kind liebt sie nicht? Für viele Kinder ist es ein großer Wunsch, ihre Helden einmal in echt zu treffen. Doch das geht bisher nur mit einem Besuch in teuren Freizeitparks.

Eine Studentin aus Dortmund hat nun die Idee, diesen Traum für mehr Kinder wahr werden zu lassen. Mit einem ganz besonderen und eigens konzipierten Animationsprogramm für Kinder.

Die Idee: Märchenland Events. Eine Eventagentur für die Kleinsten. Dort können Eltern die liebsten Fantasiecharaktere ihrer Kinder buchen, zum Beispiel für den Kindergeburtstag, zur Einschulung, für Kinderfeste und vieles mehr.

Der Auftritt der jeweiligen Märchenfigur in Form eines interaktiven Theaters beinhaltet ein auf den Charakter und das Alter des Kindes angepasstes Animationsprogramm. Darin enthalten sind Spiele, Singen, Tanzen, Interaktives Geschichtenerzählen, Kinderschminken und Basteln. Und natürlich ganz viel Zeit für Fotos, um den Tag wirklich unvergesslich zu machen!

Die Mission von Märchenland Events ist es jedem Kind zu zeigen, dass es einzigartig und etwas ganz besonderes ist und dass es alles schaffen kann, wenn es fest an sich glaubt.

Für die Zukunft sind auch öffentliche Auftritte als Walking Act geplant, ebenso wie unentgeltliche Auftritte für wohltätige Organisationen.

Bisher soll es das Angebot in ganz NRW geben.

Allerdings ist das Projekt auf finanzielle Hilfe angewiesen, da die speziell angefertigten Kostüme, die Perücken, Accessoires und Materialien nicht günstig daher kommen.

Um zu helfen, können Sie sich am Crowdfunding Projekt beteiligen: https://www.startnext.com/maerchenland-events

Jede kleine Spende hilft, dem Traum von der Märchenagentur ein Stück näher zu kommen. Mit etwas Glück können dann schon Buchungen für Beginn nächsten Jahres entgegen genommen werden!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Märchenland Events

Frau Jolene Weber

Am Mühlenberg 40

44149 Dortmund

Deutschland

fon ..: 0176/43882910

web ..: https://www.startnext.com/maerchenland-events

email : info@maerchenland-events.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

