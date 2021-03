Digitalisierung von Arztpraxen: Neues Tool für die Privatliquidation

Mit dem digitalen Assistenten sanadeus wird die Eigenabrechnung von Privatpatienten für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte effizienter und deutlich kostengünstiger. sanadeus automatisiert zeitintensi

Dietzenbach 25. März 2021 – Bisher hatten Ärztinnen und Ärzte bei der Abrechnung von Privatpatienten lediglich zwei Alternativen: entweder zeitintensiv und in Eigenregie abzurechnen oder die Fakturierung zu hohen Kosten an einen Dienstleister auszulagern. Ab sofort ist mit sanadeus eine weitere Lösung verfügbar, von Ärzten für Ärzte entwickelt. Waldemar Hanikel, niedergelassener Urologe und Mitbegründer von sanadeus, entwickelte gemeinsam mit IT-Experten einen smarten Assistenten, der zeitraubende Arbeitsschritte automatisiert, durch den gesamten Abrechnungsprozess leitet und einen Überblick über offene Posten und Liquidität bietet.

Zeitaufwendige Arbeitsschritte digitalisiert

Jede Praxissoftware, mit der Patientendaten verwaltet werden, verfügt über eine PAD-Schnittstelle, über die Abrechnungsdaten übermittelt werden können. Diese Schnittstelle nutzt sanadeus, um Forderungsdaten einzulesen, Rechnungen zu generieren und diese zu versenden. Das Drucken, Falzen, Kuvertieren und der Gang zur Post entfällt. Auch das Controlling ist deutlich komfortabler. sanadeus bietet eine Übersicht über alle Zahlungsvorgänge: Welche Rechnungen wurden versendet, welche sind noch offen oder bereits beglichen? Muss an eine Zahlung erinnert werden, zeigt sanadeus dies an, versendet automatisch eine Mahnung und visualisiert, welches Umsatzvolumen zu erwarten ist.

Leicht zu integrieren und intuitiv zu bedienen

Das Tool ist leicht einzurichten. Man meldet sich über die sanadeus Webseite an, legt ein Passwort fest und bindet die Bankdaten des abrechnenden Arztes über eine sichere Schnittstelle an. Die Menüführung ist intuitiv bedienbar und bedarf keiner besonderen Vorkenntnisse oder Schulung. sanadeus nimmt die Datensicherheit äußerst ernst und verschlüsselt die Informationen mit leistungsstarken Algorithmen, die auch von Banken verwendet werden.

Signifikante Zeit- und Kostenersparnis

sanadeus leistet einen zentralen Beitrag zur Digitalisierung von Arztpraxen. Der zeitintensive Prozess der Privatliquidation wird nahezu vollständig automatisiert und spart Selbstabrechnenden bis zu 90 Prozent der Zeit. Die Gebühren fallen pro Rechnung und nicht nach Umsatz an. Ein Kostenrechner auf der Webseite gibt schnell Aufschluss darüber, wieviel sanadeus den Rechnungsstellenden kostet. Gegenüber herkömmlichen Abrechnungsdienstleistern spart das Tool bis zu 70 Prozent der Kosten bei der Abrechnung in Eigenregie ein. sanadeus bietet jedem Humanmediziner einen 14-tägigen kostenfreien Testzugang, in der – für bis zu zehn Rechnungen – die Druck- und Portokosten inkludiert sind.

Über sanadeus:

Die sanadeus GmbH wurde 2019 von Waldemar Hanikel, Josip Pusic und Uwe Riehm in Dietzenbach gegründet, um Digitalisierungsprojekte in Praxen von niedergelassenen Ärzten umzusetzen. Die Anwendung sanadeus optimiert die Prozesse der Liquidation von Privatpatienten und wird bereits erfolgreich von diversen Arztpraxen eingesetzt, um die Abrechnung schneller und effektiver zu managen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.sanadeus.de.

