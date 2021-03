Kunst – Mein Lebenselixier

Wie kann man Künstler in der aktuellen Krise unterstützen. Das ist derzeit die zentrale Frage unseres Vereins. Die Lösung: Kunstpreise, Buchprojekte, Partnerprogramm

Ausstellungen werden abgesagt, Museen sind geschlossen, kreatives Beisammensein ist nicht möglich. Und dennoch ist Kunst ein Lebenselixier – was wäre unser Leben ohne Musik, ohne Bilder, ohne Kreativität? Kunst und Kultur sind systemrelevant und lebensnotwendig!

Kunst am Zaun e. V. hat alle Aktivitäten auf Online umgestellt und ein eigenes Partnerprogramm für Affiliates (Empfehlungs-Marketing) entwickelt.

Die Buchprojekte

– KUNST – Mein Lebenselixier

– MUTmachende Lebensgeschichten

– Faszination Neurographik und

– Trauerschnecke

bieten die Chance, seine Arbeit und Lebensgeschichte einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Bewerben kann man sich per Email. Über 50 Co-Autor*innen haben sich bereits beteiligt und 9 Bücher konnten wir bereits in 2020 veröffentlichen.

Unser Autorenprofil: (klicke hier)

Aktuell sind 2 Kunstpreise (Licht & Schatten, Faszination Neurographik) ausgeschrieben, um Künstler während der Coronakrise zu unterstützen.

Aus der ersten Ausschreibung „Kunstpreis Hingabe & Abstraktion“, an der sich 50 wundervolle Künstler*innen aus Deutschland, Niederlande, Österreich und der Schweiz beteiligt haben, ist nun eine virtuelle Ausstellung entstanden.

Standard und VIP Tickets stehen zur Verfügung. (klicke hier)

So kann jeder von zu Hause aus, am eigenen PC, die Kunstwerke bewundern und Künstler auch in dieser schwierigen Zeit für ihr Schaffen wertschätzen.

Uns ist bewusst, dass dies alles nur „ein Tropfen auf dem heißen Stein“ ist, darum freuen wir uns auf Ihren Besuch in unserer Online-Welt.

Herzliche Grüße

Petra D. Poth

Vorstandsvorsitzende Kunst am Zaun e. V.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kunst am Zaun e. V.

Frau Petra Poth

Limburger Straße 2

65614 Beselich-Heckholzhausen

Deutschland

fon ..: 015112687006

web ..: http://www.kunst-am-zaun.de

email : info@kunst-am-zaun.de

