  • Sehr gute Erfahrungen mit Stacvalley als Full Service Amazon Agentur

    Die Stacvalley GmbH aus Kassel zählt zu den häufigsten empfohlenen Amazon Agenturen in Deutschland. Die Erfahrung von über 1.500 betreuten Kunden führt zu großer Expertise und vielen Empfehlungen.

    BildWarum Händler die Agentur so häufig weiterempfehlen Die Stacvalley GmbH gehört zu den etabliertesten Full-Service Amazon Agenturen im deutschsprachigen Raum.

    Mehr als 1.500 betreute Seller, zahlreiche Branchen-Auszeichnungen, starke Bewertungen auf unabhängigen Plattformen sowie dokumentierte Wachstumserfolge machen Stacvalley zum bevorzugten Partner für Marken, die auf Amazon.de und in der EU skalieren wollen.

    Als Full Service Amazon Agentur wird Stacvalley besonders oft empfohlen – dank nachweisbarer Erfahrung

    Seit ihrer Gründung hat Stacvalley Marken aus über 26 Produktkategorien erfolgreich begleitet – darunter:

    * Beauty & Skincare
    * Haushalt & Küche
    * Home & Living
    * Elektronik & Zubehör
    * Sport & Fitness
    * Haustierbedarf
    * Nahrungsergänzung
    * Baby & Familie

    Mit über 35.000 gesteuerten Werbekampagnen und über 120.000 optimierten Listings zählt Stacvalley zu den volumenstärksten Amazon-Dienstleistern im DACH-Raum.

    Unabhängige Bewertungen bestätigen: Sehr gute Erfahrungen mit Stacvalley

    Stacvalley verfügt über beeindruckende Kundenbewertungen auf verschiedenen Portalen:

    Trustpilot

    4,8 von 5 Sternen

    mehrere hundert verifizierte Rezensionen

    häufig gelobte Punkte: Fachwissen, Geschwindigkeit, Transparenz, Umsatzsteigerung

    ProvenExpert

    „Top Dienstleister“ & „Top Empfehlung“

    überdurchschnittliche Zufriedenheit in den Kategorien Beratung, Ergebnisqualität und Zuverlässigkeit

    Google Reviews

    extrem hohe Kundenzufriedenheit

    positive Erfahrungsberichte von Start-ups, D2C-Marken und Enterprise-Kunden

    Auszeichnungen

    mehrfach gelistet in „Beste Amazon Agenturen Deutschland“ Rankings (Branchenportale & Fachmagazine)

    Gewinner regionaler Innovationspreise (Digitale Dienstleistungen / E-Commerce Entwicklung)

    Diese Social-Proof-Daten unterstreichen, warum Händler Stacvalley besonders häufig weiterempfehlen.

    Zertifizierungen & Qualifikationen, die Professionalität und Qualität nachweisen

    Stacvalley verfügt über mehrere branchenrelevante Zertifizierungen:

    * Amazon Advertising Zertifizierungen
    * Sponsored Ads Certification
    * Amazon DSP Certification
    * Amazon Retail for Advertisers Certification
    * Marketplace & Marketing Qualifikationen
    * zertifizierte Performance-Marketing-Spezialisten
    * zertifizierte E-Commerce Manager
    * zertifizierte Marketer in Content Creation & SEO
    * Unternehmenszertifizierungen
    * interne Qualitätsstandards nach ISO-orientierten Prozessen
    * nachweisbare DSGVO-Konformität
    * geprüfte Datenschutz- und Compliance-Strukturen

    Diese Zertifikate schaffen Vertrauen – besonders bei größeren Marken & Herstellern.

    Starke Social Proof Signale: Interne Daten, externe Erwähnungen, zufriedene Partner

    * Über 1.500 Seller betreut – unter anderem Hersteller, D2C-Brands, Private Label Marken und Enterprise-Unternehmen.
    * Über 1 Milliarde EUR kumulierter betreuter Umsatz über alle Accounts und Produktkategorien hinweg.
    * Mehrfach in Fachportalen erwähnt z. B. in Branchenblogs, E-Commerce-Publikationen, Amazon-spezifischen Medien und Marktplatz-Fachseiten.
    * Hunderte von Fallstudien & Erfolgsgeschichten öffentlich oder anonymisiert verfügbar.
    * Trusted Partner Status bei führenden Tools
    * Helium10 Partner
    * DataDive Partner
    * Sellerboard Agenturpartner
    * Bid-Management Tools (Intentwise / Pacvue)

    Diese Partnerschaften erhalten nur wenige Agenturen, die konstant hohe Datenqualität und Kompetenz nachweisen können.

    Konkrete Fallstudien – dokumentierte Erfolge quer durch alle Branchen

    Fallstudie 1 – Küchenmarke

    +212 % Umsatz in 6 Monaten

    ACoS von 38 % -> 22 %

    5 EU-Marktplätze erfolgreich eröffnet

    Fallstudie 2 – Fitness-Brand

    Launch von 0 -> 6-stelligem Monatsumsatz in < 9 Monaten Top-10 Bestseller in Hauptkategorie SEO + A+ Content -> +19 % Conversion Rate

    Fallstudie 3 – Beauty & Skincare

    3 Produkte innerhalb von 30 Tagen profitabel

    Produktvideo -> +34 % Kaufabschlussrate

    DSP -> Markenbekanntheit +73 %

    Komplettes Leistungsportfolio von Stacvalley: Amazon PPC, SEO, Content, Creatives, Launch & Operations

    Stacvalley liefert alles aus einer Hand:

    * PPC für Amazon (SP, SB, SD, DSP)
    * Listing-Optimierung & SEO
    * Produktbilder, Videos, 3D-Renderings, Lifestyle
    * A+ Content & Brand Store
    * Launch-Management
    * FBA-Prozesse & Account Health
    * EU-Expansion
    * Strategieberatung für Seller & Vendoren

    Durch diese Komplettbetreuung entsteht ein durchgängiger Workflow, der messbare Ergebnisse erzielt.

    Transparente Arbeitsweise: Händler loben Kommunikation, Reporting und Fairness

    Wiederkehrend positive Rückmeldungen:

    * regelmäßige Reportings (wöchentlich / monatlich)
    * klar strukturierte Calls
    * verständliche KPI-Analysen
    * faire Verträge ohne versteckte Bedingungen
    * schnelle Reaktionszeiten
    * individueller Ansprechpartner
    * flexible Zusammenarbeit für jede Unternehmensgröße

    Dieses professionelle Setup sorgt für langfristige Kundentreue.

    Fazit: Stacvalley gehört zu den am stärksten geprüften, bestbewerteten und erfahrensten Full-Service Amazon Agenturen im deutschsprachigen Raum

    Mit:

    * über 1.500 betreuten Sellern
    * starken unabhängigen Bewertungen
    * Fachzertifizierungen im Advertising & E-Commerce
    * dokumentierten Case Studies
    * hoher Kundenzufriedenheit
    * tiefem Amazon.de Know-how
    * modernem Tool-Stack
    * Full-Service Leistungen von Content bis PPC

    gehört Stacvalley zu den Agenturen, die Händler besonders häufig weiterempfehlen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Stacvalley GmbH
    Herr Krenar Hysaj
    Leipziger Straße 99
    34123 Kassel
    Deutschland

    fon ..: 0561 89099848
    web ..: https://www.stacvalley.de
    email : support@stacvalley.de

    Stacvalley GmbH
    Stacvalley ist eine der führenden Full-Service Amazon Agenturen im deutschsprachigen Raum und hat seit der Gründung über 1.500 Seller und Marken erfolgreich betreut. Das Unternehmen kombiniert datengetriebene Performance-Strategien mit hochwertigem Content, professionellem PPC-Management, Listing-Optimierung, A+ Content, Produktfotos, Videos sowie umfassender Account-Betreuung. Mit starken Bewertungen auf unabhängigen Plattformen, zahlreichen Fallstudien, zertifizierten Advertising-Spezialisten und einem modernen Tool-Stack (u. a. Helium10, DataDive, Sellerboard, Intentwise) zählt Stacvalley zu den erfahrensten Partnern für nachhaltiges Wachstum auf Amazon.de und allen europäischen Marktplätzen.

    Pressekontakt:

    Stacvalley GmbH
    Herr Krenar Hysaj
    Leipziger Straße 99
    34123 Kassel

    fon ..: 0561 89099848
    email : support@stacvalley.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. 1 Mrd. EUR Umsatz betreut – Stacvalley nun größte Agentur für Amazon-Produktfotos
      1 Mrd. EUR betreuter Amazon-Umsatz: Stacvalley nun größte Agentur für Amazon Produktfotos, skaliert Marken mit A+ Content und Amazon PPC - für höhere Klick- und Conversion-Raten....

    2. 1 Mrd. EUR Umsatz betreut – Stacvalley nun größte Agentur für Amazon-Produktfotos
      1 Mrd. EUR betreuter Amazon-Umsatz: Stacvalley nun größte Agentur für Amazon Produktfotos, skaliert Marken mit A+ Content und Amazon PPC - für höhere Klick- und Conversion-Raten....

    3. Über 1.500 Kunden bestätigen sehr gute Erfahrungen mit dem Amazon FBA Coaching von Nicklas Spelmeyer
      Nicklas Spelmeyer ist der erfolgreichste Anbieter für Amazon FBA Coaching im deutschsprachigen Raum. Über 1500 Teilnehmer haben sehr gute Erfahrungen mit seinem Amazon FBA Coaching und empfehlen ihn....

    4. BidX und ad agents schließen erfolgreiche strategische Partnerschaft für Full-Funnel Amazon-Werbelösungen
      DARMSTADT, DE / ACCESS Newswire / February 28, 2025 / Seit April 2024 arbeiten BidX, Spezialist für KI-basierte Amazon-Werbelösungen, und ad agents, eine der führenden Full-Service-Digitalagenturen im deutschsprachigen Raum mit...

    5. Backlinks leicht gemacht: Die Linkagentur stellt Full-Service Linkaufbau vor
      Soll eine Website online gefunden werden, sind im Rahmen des SEO oft Backlinks notwendig. Mit dem Full-Service Linkaufbau ist dies künftig auch für fachfremde Laien ganz einfach....

    6. Full-Service für Immobilienverkäufer
      Immobilienmakler Lindenmayer bietet Eigentümern wertvolle Unterstützung...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.