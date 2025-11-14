SIR-Konzert „…statt Hollywood schaukeln“ im Terzo Mondo

Ein Abend mit toller Musik

Freitag 14. November 2025

Ein großes Stimmengewirr war aus dem Restaurant zu hören, wenn man im Showroom des legendären Terzo Mondo stand. Bevor die Sängerin SIR mit ihrer Band erstmalig ein Konzert im ausverkauften Bühnensaal des Terzo Mondo gab, aßen die wartenden Gäste in dem bekannten griechischen Restaurant.

SIR ist die Berliner Sängerin und Schauspielerin Saskia Inken Rutner. Die Band bestand an diesem Abend aus Saskia Rutner/Gesang, Karl Neukauf/Klavier, Hans Rohe/E-Gitarre und Ilka Posin/Gesang, Cajon und Becken. Die Musiker spielen seit Jahren in verschiedenen Formationen zusammen, doch zum ersten Mal in dieser Konstellation. Und es war fantastisch.

Die Lieder und Musik passen in kein klassisches Genre. Sie sind eine Mischung aus Liedermachertum, deutschen Chansons und Pop mit Einflüssen von Jazz und Blues. SIR Saskia startete mit der berührenden Ballade „Sonne“. Dann gab es ein musikalisches Feuerwerk aus den verschiedenen Songs ihrer CD „…statt Hollywood schaukeln“, was auch der Programmtitel ihrer Live-Performance ist, und noch unveröffentlichten Songs. Darunter der einzige englische Titel „Just another love“. Denn Saskia SIR singt fast nur in Deutsch. Es waren viele Fans vor Ort. Denn es wurde kräftig mitgesungen und begeistert applaudiert. Auch viele Besucher, die die Musik von SIR noch nicht kannten, waren dabei. Gäste und Musiker hatten ihren Spaß auf der Bühne und im Saal – das war zu hören, sehen und zu spüren.

„Abgewrackt“ handelte vom Tag nach einer durchzechten Nacht. „Manche Typen“ beschrieb die verschiedenen Männersorten aus Sicht von Saskia. Sie hatte da den Song „Some girls“ der Rolling Stones gecovert und mit eigenem Text versehen. „Sowat blödet“ sang Saskia in ihrem Heimatdialekt – Berlinerisch! Sie nahm da die Melodie von „Something stupid“ und verpasste dem Welthit einen SIR-Text. Det war ehn Lied mit Schmackes – wah!!

„Ohne Dich“ ist im Original eine Hommage an den Liebsten und von Hildegard Knef. Saskia hatte daraus „Ohne mich“ getextet und eine spaßige Hommage an sich selbst gemacht.

Wer kennt nicht den Hit „Michelle“ der Beatles? Saskia hatte sich auch diesen Titel zur Brust genommen und textlich daraus „Marcel“ gemacht, der von ihr in dem Lied gestalkt wird.

Komplett aus ihrer Feder stammt auch das Lied „Reformhaus“. Eine Hymne auf dieses alte Geschäftsmodell. Denn es gibt tatsächlich noch ein paar Reformhäuser in der Republik.

Manche Menschen sind so verliebt in einen Anderen und sehnen sich total nach ihm bzw. ihr. Doch dann wird die Sehnsucht wahr und man stellt fest: Ich will den oder die gar nicht mehr. Das Thema behandelt Saskia in ihrem schwung- und humorvollen Song „Trockeneis“.

„Sandburgen“ war ein romantischer Liebessong und wird demnächst als Single veröffentlicht.

Ilka Posin überzeugte an diesem Abend als Percussionistin und als Sängerin. Mit ihrer erotischen Stimme performte Ilka ihre aktuelle Singe „Diamantrad“. Unter diesem Titel wird am 21. November ihre EP/Minialbum „Diamantrad“ erscheinen. Einige tolle Titel der vielseitigen Künstlerin sind darin zu hören.

So gab es an diesem Abend gleich mehrere Premieren in einer. Es war ein wundervoller Konzert-Abend, mit brillanten und humorvollen Liedern. Da will man doch noch mehr hören.

Bericht: Hans Peter Sperber

Fotograf: Urban Ruths

