Ein Konzert, das berührt und coacht: Greg Hunting in Berlin

Musik, die berührt, und Mentoring, das bereichert: Erlebe Greg Hunting live in Berlin und entdecke die Kunst einer erfüllenden Partnerschaft.

ereite dich auf einen Abend vor, der sowohl dein Herz als auch deinen Geist bereichern wird. Greg Hunting, ein Musiker mit einer Mission, lädt am 10. März ins Maschinenhaus der Kulturbrauerei Berlin ein, um sein Debütalbum „PERSONAL MATTERS“ vorzustellen. Dieses Event ist jedoch mehr als ein Konzert; es ist eine außergewöhnliche Session, in der Greg nicht nur seine Songs präsentiert, sondern auch tiefgreifende Einblicke in die Geschichten hinter der Musik und die Geheimnisse einer erfüllenden Partnerschaft gibt.

Als erfahrener Mentor in Sachen Liebe und Beziehungen nutzt Greg seine musikalische Plattform, um Themen wie Selbstliebe, Miteinander und gemeinsames Wachstum zu erkunden. Jeder Song wird zu einer Lektion, jeder Akkord zu einem Impuls für die Zuhörer, die nach mehr Tiefe in ihren Beziehungen streben.

Das Live-Event bietet eine einzigartige Mischung aus Konzertatmosphäre und Seminar-Elementen, bei denen die Teilnehmer nicht nur in die musikalische Welt von Greg eintauchen, sondern auch wertvolle Einsichten für ihr persönliches Glück gewinnen.

Nutze die Chance, Musik und Mentoring auf eine Weise zu erleben, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast. Kaufe jetzt dein Ticket und sei dabei, wenn Greg Hunting seine Leidenschaft für Musik und wundervolle Partnerschaften teilt.

Für weitere Konzerttermine, Gewinnspiele, Zugang zu „behind the scenes“, aktuelle News und tiefe Einblicke ins neue Album melde dich zum Newsletter an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Greg Hunting

Herr Greg Hunting

Johannisstraße 7

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: 123456

web ..: https://greghunting.com

email : news@greghunting.com

Pressekontakt:

Greg Hunting

Herr Greg Hunting

Johannisstraße 7

10117 Berlin

fon ..: 123456

web ..: https://greghunting.com

email : news@greghunting.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aurania kündigt Veranstaltungen während der PDAC 2024 an Die Festplattenvernichtung in Würzburg