Greg Hunting in Berlin: Ein Konzert, das mehr als nur Musik bietet

Verbinde dich mit Greg Hunting auf eine Weise, die über Musik hinausgeht. Entdecke live in Berlin die Geschichten hinter den Songs und die 3 großen Geheimnisse einer erfüllenden Partnerschaft.

Am 10. März findet in der Kulturbrauerei Berlin ein außergewöhnliches Event statt: Greg Hunting, ein Künstler, der die Welt der Musik mit der Welt des Mentorings vereint, stellt sein Debütalbum „PERSONAL MATTERS“ vor. Dieses Konzert bietet jedoch weit mehr als nur musikalische Darbietungen; es ist eine Gelegenheit, die tiefen Geschichten hinter den Songs zu erkunden und wertvolle Einsichten in die Gestaltung erfüllender Partnerschaften zu gewinnen.

Greg teilt seine persönlichen Erfahrungen durch seine Musik und direkte Interaktion mit dem Publikum. Er offenbart die 3 großen Geheimnisse einer glücklichen Beziehung, eingebettet in die emotionale Kraft seiner Lieder. Die Teilnehmer können eine Mischung aus Konzertatmosphäre und inspirierenden Lektionen erwarten, die ihre Sicht auf Liebe und Partnerschaft bereichern wird.

Dieses Event ist eine einzigartige Chance, Greg Hunting nicht nur als Musiker, sondern auch als Mentor zu erleben. Es ist eine Einladung, Teil einer Gemeinschaft zu werden, die durch die Liebe zur Musik und das Streben nach tiefen, bedeutungsvollen Beziehungen verbunden ist.

Nutze die Gelegenheit, an diesem besonderen Abend teilzunehmen. Sichere dir jetzt dein Ticket und erlebe, wie Greg Hunting Musik und Mentoring vereint.

Für weitere Konzerttermine, Gewinnspiele, Zugang zu „behind the scenes“, aktuelle News und tiefe Einblicke ins neue Album melde dich zum Newsletter an.

