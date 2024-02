Musik, die coacht: Greg Huntings Konzert mit Mehrwert in Berlin

Tauche ein in die Welt von Greg Hunting: Ein musikalisches Event in Berlin, das die 3 großen Geheimnisse einer erfolgreichen Partnerschaft offenbart.

Greg Hunting, ein Ausnahmetalent, das die Kraft der Musik nutzt, um zu inspirieren und zu coachen, präsentiert am 10. März in der Kulturbrauerei Berlin sein Debütalbum „PERSONAL MATTERS“. Doch dieses Konzert ist mehr als eine musikalische Darbietung; es ist eine Lektion in Liebe und Partnerschaft, vermittelt durch die Geschichten hinter den Songs.

Als Musiker und Mentor verbindet Greg seine tiefen Einblicke in die menschliche Psyche mit der universellen Sprache der Musik. Die Zuhörer werden nicht nur Zeugen einer fesselnden Performance, sondern auch Teilnehmer einer Session, in der die 3 großen Geheimnisse einer erfüllenden Partnerschaft enthüllt werden.

Das Event verspricht, eine Brücke zwischen musikalischer Unterhaltung und persönlicher Entwicklung zu schlagen. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, die emotionale Tiefe von Gregs Songs live zu erleben und gleichzeitig wertvolle Impulse für das Leben und die eigene Partnerschaft mitzunehmen.

Lass dir diese einzigartige Kombination aus Konzert und Mentoring nicht entgehen. Kaufe jetzt dein Ticket für einen Abend mit Greg Hunting, der sowohl dein musikalisches Herz als auch deine Seele anspricht.

Für weitere Konzerttermine, Gewinnspiele, Zugang zu „behind the scenes“, aktuelle News und tiefe Einblicke ins neue Album melde dich zum Newsletter an.

