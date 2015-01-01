Gold als Wertspeicher und Diversifikation top

Gold als Wertspeicher ist eine Anlage, mit der es andere Anlagen an langer Geschichte oder Zuverlässigkeit kaum aufnehmen können.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von U.S. GoldMining Inc. und Gold X2 Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält.

Der Trend für den Goldpreis sollte weiterhin positiv sein. Denn das Bestreben nach Vermögensdiversifizierung ist gestiegen. Auch werden die Zentralbanken beim Gold als neutrales und nicht-staatliches Anlagevehikel wohl weiter gerne zugreifen. Die Faktoren ausgewogenes Portfolio, Performance in Krisenzeiten und das Schuldenrisiko sind langfristige strukturelle Faktoren. Daher kommt die positive Stimmung für einen auch in Zukunft starken Goldpreis.

Aus der Geschichte ergibt sich, dass Gold in inflationären Zeiten als sicherer Hafen punkten konnte. Denn sinkt der Wert einer Währung, wird Gold wertvoller. Die Nachfrage nach dem Edelmetall wird von Krisen und Unsicherheiten und auch von den Entscheidungen der Zentralbanken angetrieben. Auch Trends im Schmuck- und Industriebereich können die Nachfrage und damit den Preis des Goldes beeinflussen. Befragt man beispielsweise derzeit nordamerikanische Schmuckhändler, so ergibt sich eine verbesserte Nachfrage seit Ende des letzten Quartals, so das World Gold Council. Auch greifen Anleger gerne bei kleineren Goldbarren zu, ähnlich wie europäische Anleger.

Manche Anleger fragen sich auch, wie sich Handelsabkommen zwischen China und den USA auf die Rolle des US-Dollars auswirken werden. Diese Abkommen können zwar Querelen im Zölle-Bereich abmildern, doch die Beweggründe der Zentralbanken gehen tiefer. Sie wollen jenseits des US-Dollars ein ausgewogenes Vermögen. Dies gelingt im Großen als auch im Kleinen beim privaten Anleger nun mal mit Gold oder den Werten von Goldunternehmen.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – steht für Gold und Kupfer. Die Gesellschaft besitzt in Alaska das aussichtsreiche Whistler-Projekt (zu 100 Prozent), welches große Gold- und Kupferressourcen beherbergt. Die Regierung in Alaska unterstützt den Bergbaubereich und sorgt für die notwenige Infrastruktur.

Gold X2 Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-x2-mining-inc/ – verfügt über das fortgeschrittene Moss Goldprojekt in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet und punktet mit sehr guten Bohrergebnissen. Es enthält Gold, Kupfer und Silber.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold X2 Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-x2-mining-inc/ -) und U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

Quelle:

https://seekingalpha.com/article/4845020-gold-role-amid-us-china-trade-developments-strategic-perspective

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

