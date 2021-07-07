Eine Verdreifachung der Atomkapazität ist möglich – Uran nötig

Die World Nuclear Association hat am Energietag der UN-Klimakonferenz COP30 in Brasilien festgestellt, dass die Atomkapazität verdreifacht werden kann.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp. und Uranium Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 19.11.2025, 19:10 Uhr Zürich/Berlin

Möglich sei es bis 2050 dieses Ziel zu erreichen, so eine Vorschau vom World Nuclear Outlook Report 2025, der noch dieses Jahr erscheinen soll. Dieses Ziel wurde bereits auf der COP28 und COP29 von 31 Ländern bestätigt. Rund 440 Kernkraftwerke sind derzeit in Betrieb, mindestens 70 sind gerade im Bau. Laut Berechnungen wird die Kernenergiekapazität bis 2050 die angepeilten 1.363 GW sogar übertreffen und sich auf 1.428 GW belaufen. Dafür müssen bestehende Anlagen länger laufen, bis zu 80 Jahre. Auch muss die Bauzeit für neue Anlagen kürzer ausfallen und die Entwicklung der kleinen modularen Reaktoren muss sich beschleunigen.

Allein China, die USA, Frankreich, Indien und Russland werden laut Schätzungen für eine Kapazität von knapp 1.000 GW verantwortlich sein. Die World Nuclear Association kommt jedenfalls zu dem Schluss, dass eine Verdreifachung der Atomkapazität möglich ist. Dies zieht natürlich einen steigenden Uranbedarf nach sich. Auch die Internationale Energieagentur spricht sich für die Wiederbelebung der Kernenergie aus. Und die Zahl der Länder, die die Verdreifachung unterstützen, liegt nun bei 33. Denn Senegal und Ruanda sind aktuell der Initiative beigetreten. Bisher gewinnt Senegal fast seinen gesamten Strom aus fossilen Brennstoffen. Bei der COP28 waren es 25 Länder, bei der COP29 bereits 31 Länder, die auf die Erweiterung der Kernenergie setzen.

Die Energiewende hin zu sauberer und zuverlässiger Energie wird also von vielfältigen Bemühungen der Weltgemeinschaft unterstützt. Die Investorengemeinschaft, Finanzinstitute und Energieverbraucher, sie alle sehen die Atomenergie als Eckpfeiler an, um Klimaziele zu erreichen. Uranunternehmen werden also genug Abnehmer für ihr Uran haben.

Uranium Energy – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/ – besitzt diversifizierte Uranbestände sowie ISR-Uranprojekte in den USA, weitere Projekte liegen in Kanada. Uranabbau, -verarbeitung, -raffination und -umwandlung gehören zum Geschäft.

Uranium Royalty – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-royalty-corp/ – glänzt als einziges Royalty-Unternehmen am Uranmarkt. Anleger erhalten so eine einzigartige Diversifizierung im Uransektor. Gerade hat das Unternehmen eine Royalty auf zwei Uranprojekten in Saskatchewan zum Portfolio hinzugefügt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

