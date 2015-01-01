  • Moderne Hautverjüngung: S-thetic setzt auf innovative Verfahren zur effektiven Hauterneuerung

    Frankfurt am Main: Glattere Haut, ein frischer Teint und eine sichtbare Verbesserung der Hautstruktur – viele Menschen wünschen sich eine sanfte, aber wirksame Methode zur Hautverjüngung.

    Die S-thetic Klinikgruppe bietet dafür ein breites Spektrum moderner Behandlungstechnologien, darunter medizinische Peelings, Microneedling, PRP (Eigenblut-Therapie) und hochpräzise Laserverfahren. Ziel ist es, die Haut natürlich zu erneuern, Reize kontrolliert zu setzen und die körpereigene Regeneration optimal zu aktivieren.

    Mit zunehmendem Alter verlangsamt sich der Zellerneuerungsprozess. Die Haut verliert an Spannkraft, Pigmentstörungen treten stärker hervor, Poren wirken größer und feine Linien vertiefen sich. Moderne ästhetische Medizin geht über reine Kosmetik hinaus und ermöglicht heute gezielte, schonende Behandlungen mit sichtbarem Anti-Aging-Effekt.

    „Hautverjüngung bedeutet heute nicht mehr, das Gesicht zu verändern, sondern die natürliche Hautqualität messbar zu verbessern“, sagt Dr. med. Afschin Fatemi, Gründer der S-thetic Gruppe. „Wir kombinieren innovative Technologien mit medizinischer Expertise – für Ergebnisse, die frisch, klar und natürlich wirken.“

    „Jede Haut ist einzigartig“, betont Dr. Fatemi. „Deshalb entwickeln wir für jede Patientin und jeden Patienten ein individuell abgestimmtes Behandlungskonzept. Die Kombination verschiedener Methoden verstärkt die Wirkung und sorgt für langanhaltende Verbesserungen der Hautqualität.“

    Interessierte können sich unter www.s-thetic.de über die modernen Hauterneuerungs- und Anti-Aging-Methoden informieren oder einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren.

    S-thetic wurde 2002 von Dr. med. Afschin Fatemi gegründet und zählt heute zu den führenden privaten Anbietern für ästhetische Medizin im deutschsprachigen Raum. Neben klassischer Schönheitschirurgie bietet S-thetic an über 15 Standorten auch spezialisierte medizinische Behandlungen – unter anderem im Bereich der Lipödem-Therapie. Das Unternehmen verbindet moderne Technik mit fundiertem Fachwissen und legt besonderen Wert auf eine individuelle, einfühlsame Betreuung. In den Lipödem-Zentren stehen dafür sowohl operative Expertise als auch langjährige Erfahrung in der Begleitung betroffener Frauen zur Verfügung.

