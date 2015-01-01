Feine Punkte gegen lichte Stellen – S-thetic bietet Mikro-Haarpigmentierung für optisch volleres Haar

Bei der nichtinvasiven Methode wird das Aussehen natürlicher Haarfollikel nachgebildet – eine Alternative oder Ergänzung zur Haartransplantation.

Haarausfall betrifft viele Menschen, vor allem Männer – und für einige ist der sichtbare Haarverlust eine psychische Belastung. Wer sich eine optische Verdichtung der Kopfhaut wünscht, aber keinen operativen Eingriff möchte, findet bei S-thetic ein schonendes Verfahren: die Mikro-Haarpigmentierung (MHP). Diese Technik wird gezielt eingesetzt, um lichte Areale zu kaschieren, kahle Stellen unauffälliger wirken zu lassen oder Haarlinien optisch zu optimieren.

Anders als bei einer Haartransplantation werden bei der Mikro-Haarpigmentierung keine Haarwurzeln verpflanzt. Stattdessen erfolgt eine punktgenaue Pigmentierung der Kopfhaut in mehreren Sitzungen. Die eingesetzten Farbpigmente werden in die obersten Hautschichten eingebracht und bilden dort das Erscheinungsbild feiner Haarstoppel oder dichterer Haaransätze nach. Die Methode orientiert sich in ihrer Präzision an Verfahren aus dem medizinisch-ästhetischen Bereich und basiert auf langjähriger Erfahrung in der Pigmentiertechnik.

MHP eignet sich insbesondere für Menschen, bei denen eine Haarverpflanzung nicht möglich ist oder nicht das gewünschte Ergebnis verspricht – etwa aufgrund zu geringer Haardichte im Spenderbereich. Auch nach durchgeführter Haartransplantation kann die Pigmentierung eine sinnvolle Ergänzung sein, um die optische Wirkung zu verstärken. Bei kreisrundem Haarausfall, lichtem Deckhaar oder zur Nachahmung eines Kurzhaarlooks bei komplettem Haarverlust bietet die Technik vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die Behandlung erfolgt ambulant, eine örtliche Betäubung ist meist nicht notwendig. Zwischen den Sitzungen liegen in der Regel einige Wochen, damit sich die Haut erholen und das Farbergebnis stabilisieren kann. Bei guter Pflege kann die Wirkung mehrere Jahre anhalten, eine Auffrischung ist bei Bedarf möglich.

Ob eine Mikro-Haarpigmentierung geeignet ist, lässt sich in einem individuellen Beratungsgespräch klären. Die Spezialistinnen und Spezialisten bei S-thetic informieren dabei nicht nur über den Ablauf und die zu erwartende Wirkung, sondern auch über Pflegehinweise und langfristige Ergebnisse. Interessierte können über die Website www.s-thetic.de Kontakt aufnehmen und einen Termin in einem der teilnehmenden Fachzentren vereinbaren.

Über S-thetic

S-thetic wurde 2002 von Dr. med. Afschin Fatemi gegründet und hat sich als eines der führenden Netzwerke für ästhetische Medizin im deutschsprachigen Raum etabliert. An über 15 Standorten bietet das Unternehmen spezialisierte Behandlungen für Haut, Haar und Körper. Zum Angebot gehören sowohl operative Eingriffe wie Haartransplantationen oder Fettabsaugungen als auch minimalinvasive Methoden zur Hautverjüngung oder Konturverbesserung. Die Fachärztinnen und Fachärzte von S-thetic verfügen über langjährige Erfahrung und arbeiten mit modernen Techniken auf wissenschaftlicher Grundlage. Ziel ist es, natürliche und individuell passende Ergebnisse zu erzielen – immer mit Blick auf die Wünsche und Voraussetzungen der Patientinnen und Patienten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S-thetic Holding GmbH

Herr Peter Resnitzek

Hanauer Landstr 291a

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 – 247 488 921 08

web ..: https://s-thetic.de/

email : info@s-thetic.de

S-thetic wurde 2002 von Dr. med. Afschin Fatemi gegründet und zählt heute zu den führenden privaten Anbietern für ästhetische Medizin im deutschsprachigen Raum. Neben klassischer Schönheitschirurgie bietet S-thetic an über 15 Standorten auch spezialisierte medizinische Behandlungen – unter anderem im Bereich der Lipödem-Therapie. Das Unternehmen verbindet moderne Technik mit fundiertem Fachwissen und legt besonderen Wert auf eine individuelle, einfühlsame Betreuung. In den Lipödem-Zentren stehen dafür sowohl operative Expertise als auch langjährige Erfahrung in der Begleitung betroffener Frauen zur Verfügung.



Pressekontakt:

S-thetic Holding GmbH

Herr Peter Resnitzek

Hanauer Landstr 291a

60314 Frankfurt am Main

fon ..: 069 – 247 488 921 08

web ..: https://s-thetic.de/

email : info@s-thetic.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GFN stärkt KI-Kompetenzen: Kostenlose Selbstlernkurse & Microsoft Copilot in Umschulungen Gezielte Körperformung mit Präzision: S-thetic setzt auf SlimLipo-Laser bei High Definition Liposuction