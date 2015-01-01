Erfahrung trifft Einfühlungsvermögen: Lipödem-Coach Laura Werkmeister verstärkt das Team von S-thetic

Als ehemalige Patientin begleitet Laura Werkmeister heute andere Frauen auf ihrem Weg zu mehr Lebensqualität.

Frankfurt: Das Lipödem ist eine chronische Erkrankung, die viele betroffene Frauen über Jahre hinweg belastet – körperlich wie emotional. Die Beschwerden reichen von Schmerzen in den Beinen über Bewegungseinschränkungen bis hin zu psychischen Belastungen. Der Leidensweg ist oft lang, der Bedarf an fachkundiger Begleitung groß. Umso wichtiger ist eine umfassende Betreuung, die über die reine Behandlung hinausgeht. Bei S-thetic sorgt nun eine zusätzliche Ansprechpartnerin dafür, dass betroffene Frauen sich verstanden und begleitet fühlen: Laura Werkmeister, selbst Betroffene und inzwischen ausgebildete Lipödem-Coachin, ist fester Teil des Teams.

Werkmeister weiß, wovon sie spricht. Sie hat selbst mehrere operative Eingriffe hinter sich, kennt die Sorgen vor dem ersten Termin, die Ungewissheit nach der Diagnose und die kleinen Fragen, die zwischen den Behandlungsschritten auftauchen.

Heute bringt sie genau diese Erfahrung in ihre neue Rolle ein. Sie betreut Patientinnen im Vorfeld der Operationen, begleitet sie auf Wunsch zu den Terminen und steht auch im Nachgang mit Rat und Unterstützung zur Seite. „Ich möchte den Frauen zeigen, dass sie mit ihrer Geschichte nicht alleine sind. Ich kenne die Ängste, die Zweifel – aber auch die Erleichterung, wenn man merkt, dass es besser wird“, sagt Werkmeister. Für viele ist sie dadurch eine wichtige Vertrauensperson geworden.

Bei S-thetic werden Lipödem-Patientinnen individuell beraten und behandelt. Ziel ist eine nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität durch moderne operative Verfahren, wie sie in den spezialisierten S-thetic Lipödem-Zentren angeboten werden. Hierzu zählt insbesondere die sogenannte Liposuktion, bei der krankhaft vermehrtes Fettgewebe schonend entfernt wird. Eingesetzt wird dabei eine vibrationsassistierte Methode, die besonders gewebe- und lymphbahnschonend ist. Die Eingriffe erfolgen unter Tumeszenz-Lokalanästhesie und erfordern keinen stationären Aufenthalt. Zusätzlich zu den Operationen spielt bei S-thetic aber auch die ganzheitliche Begleitung eine wichtige Rolle – etwa durch eine strukturierte Nachsorge, Lymphdrainage-Therapie und individuelle Beratung durch das ärztliche Team.

Dass nun auch eine Betroffene Teil dieses Teams ist, wird von den Patientinnen sehr positiv aufgenommen. Werkmeister ergänzt das medizinische Fachwissen der Ärztinnen und Ärzte durch ihre persönliche Perspektive. Gerade für Frauen, die sich noch unsicher fühlen, ob eine operative Therapie für sie infrage kommt, ist sie eine wichtige Gesprächspartnerin. Auch bei organisatorischen Fragen oder der Vorbereitung auf Untersuchung und Eingriff steht sie zur Seite.

Patientinnen können sich über die Website www.s-thetic.de ausführlich über das Thema Lipödem informieren. Dort finden sich auch Erfahrungsberichte, Hinweise zur Kostenübernahme durch die Krankenkassen und Informationen zu den spezialisierten Behandlungsstandorten. Wer ein persönliches Gespräch mit Laura Werkmeister wünscht, kann dieses im Rahmen der Behandlung unkompliziert vereinbaren.

