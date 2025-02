Sportdeutschland-Kommentator: Andreas Klement verstärkt das „Team hinter dem Team“ der Eintracht

Andreas Klement verstärkt den VfL Eintracht Hagen als Kommentator der U23-Drittliga-Heimspiele auf Sportdeutschland.tv. Der erfahrene Coach und Ex-Handballer bringt wertvolle Expertise ein.

Hagen, 18. Februar 2025 – Der VfL Eintracht Hagen kann sich über eine wertvolle Verstärkung im Bereich des Leistungsbereichs freuen: Seit der Saison 2024/2025 ist Andreas Klement als Kommentator für die Drittliga-Heimspiele der U23 der Eintracht auf Sportdeutschland.tv zu hören. Der erfahrene Unternehmensberater aus Iserlohn und Handball-Enthusiast hat sich zudem kürzlich als Businesspartner der Eintracht engagiert.

Klement, der bereits in der vergangenen Spielzeit 2023/24 als Hallensprecher für die Bundesliga-U19 der Eintracht tätig war, ist ein vertrautes Gesicht für die Fans. In dieser Funktion versorgte er das Publikum nicht nur mit spannenden Informationen, sondern war auch hautnah dabei, als die U19 im Frühjahr beinahe den Aufstieg in die neu gegründete 1. Bundesliga schaffte.

Seine aktive Handball-Karriere musste der 50-Jährige aufgrund einer schweren Knieverletzung vorzeitig beenden, doch der Umstieg in die Trainer- und Coaching-Tätigkeit ebnete ihm den Weg zu einer erfolgreichen Karriere als Coach von Spitzensportlern und Führungskräften aus verschiedensten Branchen.

„Ich freue mich unglaublich auf die neue Saison“, sagt Klement, der als Coach und Unternehmensberater in unterschiedlichsten Bereichen tätig ist, „und ich kann es kaum erwarten, die Spiele der U23 live zu kommentieren und zu erleben, wie sich die junge Mannschaft in der 3. Liga schlägt.“

Der ehemalige Handballer hat als Coach und Dozent an deutschen Universitäten schon viele Führungskräfte und Athleten begleitet. Als Businesspartner des Vereins bringt er wertvolle Erfahrungen und Einsichten in die Übertragung von Erfolgsmustern aus dem Sport auf Unternehmen und Teams.

In einem exklusiven Interview erklärt Andreas Klement, wie er die Synergien zwischen Handball und der Unternehmenswelt sieht: „Die Fehlerkultur im Handball ist ein tolles Beispiel. Fehler werden analysiert, aber sofort nach vorne geschaut – eine Mentalität, die auch in der Wirtschaft wichtig ist. Für mich ist es faszinierend, die Lehren aus dem Sport auf das Arbeitsumfeld zu übertragen.“

**Sportdeutschland.tv: Eine Plattform für Spitzensport und hohe Reichweite**

Sportdeutschland.tv ist eine führende Online-Plattform für Live-Übertragungen aus der Welt des deutschen Amateursports, die eine breite Zuschauerschaft erreicht. Sie bietet eine Vielzahl von Übertragungen, insbesondere im Bereich Handball, Volleyball, Basketball und vielen weiteren Sportarten. Mit über 10 Millionen Aufrufen pro Monat und einer stetig wachsenden Reichweite ist Sportdeutschland.tv eine der größten Sport-Streaming-Plattformen in Deutschland.

Die Plattform ermöglicht es, nicht nur Spitzensport zu erleben, sondern auch junge Talente und spannende Begegnungen aus den unteren Ligen zu verfolgen. Sportdeutschland.tv richtet sich an ein breites Publikum und bietet auch in der 3. Liga, wie nun bei den Heimspielen der Eintracht U23, eine Plattform für Zuschauer, die die sportlichen Leistungen direkt von zu Hause aus verfolgen möchten. Die Kooperation mit Sportdeutschland.tv ermöglicht es den Fans der Eintracht, die Spiele ihrer Mannschaft in bester Qualität zu sehen, egal, wo sie sich befinden.

„Ich freue mich auf viele spannende Begegnungen und auf das persönliche Treffen mit alten Bekannten wie Arjan Haenen von der MT Melsungen II“, so Klement, der das Handball-Feuer in seinem Herzen noch immer brennen spürt. „Das wird eine tolle Saison, und ich werde meine Berichterstattung neutral und mit Leidenschaft für den Handball gestalten.“

Die Eintracht Hagen ist stolz darauf, einen weiteren engagierten Partner wie Andreas Klement gewonnen zu haben, der nicht nur als Kommentator und Businesspartner, sondern auch als wichtiger Teil des Teams hinter dem Team für den Verein und die Fans wertvolle Impulse setzen wird.

Andreas Klement ist ein anerkannter Experte im Bereich Leadership und Business Change mit Sitz in Iserlohn, Nordrhein-Westfalen. Er hat über 2.900 Beratungstage in vier Ländern absolviert und mehrere Bücher veröffentlicht. Zudem coacht er Welt- und Europameister sowie Olympiateilnehmer.

In seinen Publikationen verbindet Klement die Themen Führung und Spitzensport. Ein Beispiel hierfür ist sein Buch „Leadership meets Sports – Was die Wirtschaft vom Profisport lernen muss“, in dem er Strategien aus dem Profisport auf die Unternehmenswelt überträgt.

Klement wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter als einer von „Germany’s Best Leadership & Business Trainers“ im Jahr 2020. Weitere Ehrungen umfassen den „TOP-EXPERTE Leadership DACH-Region“ und den „Platin Award Speaker Slam“ im selben Jahr.

Seit 2021 ist er zudem Dozent am Internationalen Fußball Institut in München/Ismaning, wo er Module zu Organisation und Leadership im Fußball unterrichtet.

Seine Expertise wird auch von renommierten Institutionen anerkannt; so wird er beispielsweise von der Handelsblatt Redneragentur als Speaker vertreten.

