  • Andreas Klement moderiert Bürgerdialog „Politik mit Verantwortung“ in Iserlohn

    Am 02. September 2025 diskutieren Bodo Ramelow und Manuel Huff im Club P3 – Moderation durch Leadership-Experten und TV-Sportkommentator Andreas Klement

    BildIserlohn, 29.08.2025 – Am Dienstag, den 02. September 2025, wird es im Club P3 – Schauburg in Iserlohn politisch: Unter dem Titel „Politik mit Verantwortung“ lädt DIE LINKE zu einem offenen Bürgerdialog ein. Die Moderation übernimmt Andreas Klement, Leadership-Experte, Speaker und Kommentator bei Sportdeutschland.TV.

    Klement, der sich durch seine Moderationen im Sport und seine Expertise zu den Themen Führung und Veränderung einen Namen gemacht hat, freut sich auf die Aufgabe:
    _“Als Moderator sehe ich meine Rolle darin, Brücken zu bauen – zwischen Politik und Bürgern, zwischen Fragen und Antworten. Politik lebt vom Dialog, genau wie der Sport von Teamgeist und Fairness lebt.“_

    Auf dem Podium stehen zwei starke Persönlichkeiten:

    Bodo Ramelow, Vizepräsident des Bundestages und ehemaliger Ministerpräsident von Thüringen

    Manuel Huff, Bürgermeisterkandidat für Iserlohn

    Nach einem rund 20-25-minütigen Gespräch zu dritt eröffnet Klement die Diskussion für Fragen aus dem Publikum. _“Es geht darum, dass Bürgerinnen und Bürger direkt ins Gespräch kommen können. Politik darf kein Monolog sein, sondern muss Antworten geben“,_ so Klement weiter.

    Ein besonderes Highlight: Bodo Ramelow trägt sich vor der Veranstaltung in das Goldene Buch der Stadt Iserlohn ein.

    Veranstaltungsdaten:

    * Titel: Politik mit Verantwortung
    * Datum: Dienstag, 02. September 2025
    * Ort: Club P3 – Schauburg, Hans-Böckler-Straße 20, 58636 Iserlohn
    * Einlass: 19:00 Uhr
    * Beginn: 19:30 Uhr
    * Dauer: ca. 90 Minuten
    * Moderation: Andreas Klement

    Über Andreas Klement
    Andreas Klement ist Leadership-Experte, Speaker und Moderator. Mit seinem Projekt Leadership meets Sports verbindet er die Erfolgsstrategien des Sports mit Wirtschaft und Politik. Als Kommentator bei Sportdeutschland.TV begleitet er die 3. Liga Handball und bringt seine Leidenschaft für Dialog und Teamgeist regelmäßig auch auf die Bühne.

