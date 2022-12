MPU Iserlohn

Mit der MPU Iserlohn -Beratung – sicher und schnell zum positiven Gutachten

Bei der MPU Iserlohn-Beratung gibt es umfassende Informationen zu allen Fragen rund um die MPU Vorbereitung. Sie richtet sich zudem auch an Verkehrsteilnehmer aus Iserlohn und Umgebung. Eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) wird von der Fahrerlaubnisbehörde meist angeordnet, wenn ein Verkehrsteilnehmer im Zusammenhang mit Drogen oder Alkohol in der Öffentlichkeit negativ in Erscheinung getreten ist oder mehr als 8 Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg gesammelt hat. Das MPU-Gutachten wird dabei von einer MPU Begutachtungsstelle erstellt.

MPU wegen Alkohol oder Drogen, muss ich Abstinenzen erbringen?

Die Vorbereitung auf dieses Gutachten richtet sich ganz nach dem jeweiligen Vergehen des Probanden und ist daher sehr individuell. Bei Alkoholdelikten versucht die MPU- Beratung Iserlohn möglichst langfristige Strategien zu erarbeiten, die es dem Verkehrsteilnehmer ermöglichen, auch künftig auf Alkohol zu verzichten oder zumindest maßvoll zu trinken. Unter Umständen muss ein längerer Zeitraum der Abstinenz nachgewiesen werden. Ebenso verhält es sich bei Probanden, die im Zusammenhang mit Drogen auffällig wurden. Auch hier sind entsprechende Nachweise über mehrere Monate hinweg zu erbringen. Wieviel genau wird Ihnen nach Führerschein Akteneinsicht genannt.

Wie gestaltet sich die MPU Vorbereitung in Iserlohn?

Die Mitarbeiter der MPU- Iserlohn, werden die speziellen Auflagen, die der Proband erfüllen muss, mit ihm gemeinsam analysieren und ihm damit auch den zeitlichen Rahmen bis zur Wiedererlangung des Führerscheins verdeutlichen. Die Beratungsgespräche sind dabei Einzelgespräche oder Gruppenseminare, die sich an der individuellen Problemstellung des Probanden orientiert. Psychologen stellen dabei die zu erwartende Prüfungssituation so lange nach, bis der Verkehrsteilnehmer diese selbstbewusst meistern kann. Die tatsächliche Begutachtung wird dadurch wesentlich stressfreier erlebt und verläuft häufiger bereits im ersten Versuch positiv für den Verkehrsteilnehmer.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mpu-iserlohn.com

