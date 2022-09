Vorbereiten und Bestehen: Wie man sich auf die MPU richtig vorbereitet

Bei einer MPU wird geklärt, ob eine Person den abgenommenen Führerschein wieder bekommt. Die MPU Beratung & Vorbereitung bei Marco Schleehuber unterstützt bei der Vorbereitung für die Untersuchung.

Jeder einzelne MPU-Fall ist anders und hat unterschiedliche Ausgangssituationen. Eine MPU kann aufgrund von Alkohol, Drogen, Straftaten oder zu vielen Punkten angeordnet werden. Die MPU Beratung & Vorbereitung bei Marco Schleehuber bereitet intensiv auf die medizinisch und psychologisch ausgerichtete Untersuchung vor. Ziel der professionellen Unterstützung ist es, dass die Teilnehmenden die Untersuchung erfolgreich absolvieren und den Führerschein wieder bekommen. Die Erfolgsquote des Unternehmens liegt bei über 97 %.

Wichtige Maßnahmen vor der MPU

Um die MPU erfolgreich zu bestehen, müssen gewisse individuelle Vorbereitungen getroffen werden.

Im ersten Schritt sollten schnell fachkundige Informationen über die MPU eingeholt werden, um kleine Fehler und hohe Kosten zu vermeiden. Sobald die Forderung für eine MPU von der Führerscheinstelle kommt, muss gehandelt werden, um keine Zeit zu verlieren und schnellstmöglich den Führerschein wiederzubekommen. Anschließend müssen die individuellen Anforderungen geklärt werden. Wenn Drogen oder Alkohol im Spiel waren, muss möglicherweise ein unterschiedlich langer Abstinenznachweis sowie ein Reaktions- und Leistungstest vorgelegt werden. Ebenfalls muss ein spezieller Fragebogen ausgefüllt werden und eine ärztliche und psychologische Begutachtung stattfinden. Ca. zehn bis zwölf Wochen vor der MPU sollte auch der Kontakt zur Fahrerlaubnisbehörde aufgenommen werden.

MPU Kurse können hilfreich für das Bestehen der medizinisch-psychologischen Untersuchung sein. Sie vereinfachen das Verständnis und zeigen die größten Fehler, die üblicherweise gemacht werden. Bei der Methode der MPU Beratung & Vorbereitung bei Marco Schleehuber wird mit fünf Schritten erklärt, wie man die MPU erfolgreich bestehen kann. Nach dem Kurs kann ein persönliches Einzelgespräch stattfinden, um die MPU Vorbereitung zu intensivieren. Diese Vorbereitung ist für das ca. einstündige Gespräch mit dem Verkehrspsychologen bzw. der Verkehrspsychologin sehr wichtig, um die Untersuchung zu bestehen.

Voraussetzungen zum Bestehen

Um die MPU zu bestehen, müssen alle notwendigen Nachweise vorgelegt und alle Tests bestanden werden. Das Gespräch mit dem Verkehrspsychologen oder der Verkehrspsychologin ist hierbei die Grundlage. So soll sichergestellt werden, dass die Person auf den Straßen keine Gefahr für andere darstellt und den Straßenverkehr nicht gefährdet. Bei bestandener MPU wird die Fahrerlaubnis wieder erteilt oder auch das aktuelle Fahrverbot verkürzt. Bei Nichtbestehen kann die MPU wiederholt werden. Es kostet jedoch zusätzlich Zeit und eine Menge Geld, weshalb man sich gut auf die MPU vorbereiten sollte, um beim ersten Anlauf zu bestehen.

Professionelle Unterstützung für die ideale Vorbereitung

Nach der Verordnung einer MPU entsteht oft Nervosität und Aufregung. Die Angst, den Führerschein nicht wiederzubekommen, ist groß. Die anstehende Untersuchung sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Egal, welcher Grund für eine MPU vorliegt, es sollten rechtzeitig Maßnahmen zur Vorbereitung getroffen werden. Die MPU Beratung & Vorbereitung bei Marco Schleehuber bietet vertrauensvolle und individuelle Beratungen an, um schnellstmöglich den Führerschein wiederzubekommen. Mit Verkehrspsychologen bzw. Verkehrspsychologinnen, ehemaligen Gutachtern bzw. Gutachterinnen und beratenden Mitarbeitenden wird man auf die anstehende MPU vorbereitet. Die Beratungsstellen befinden sich in Augsburg, Neuburg und Gundelfingen. Zudem können Beratungsgespräche auch bequem online oder telefonisch stattfinden. Den Hauptsitz in Augsburg erreicht man unter 0821 / 508 658 40 oder per E-Mail an info@augsburg-mpu.de. Termine (auch für Erstgespräche) können darüber jederzeit vereinbart werden.

