Gezielte Hautstraffung ohne OP – S-thetic bietet innovative Doublo Gold Behandlung an

Langfristig straffere Haut ohne Eingriff – mit Doublo Gold setzt S-thetic auf die thermische Stimulation tiefer Hautschichten.

Frankfurt – Der Wunsch nach einem frischeren, strafferen Hautbild ist weit verbreitet. Gleichzeitig steigt das Interesse an möglichst sanften Methoden, die ohne chirurgischen Eingriff auskommen. Die Klinikgruppe S-thetic hat auf diese Entwicklung reagiert und bietet mit der Doublo Gold Technologie eine moderne Ultraschallbehandlung an, die speziell zur Hautstraffung ohne OP entwickelt wurde. Das Verfahren zielt auf die tieferen Hautschichten ab, wo es die körpereigene Kollagenproduktion anregt – mit sichtbaren Effekten bei minimaler Belastung.

Die Behandlung setzt auf hochfokussierten Ultraschall, der gezielt in die unterliegenden Gewebeschichten eindringt, ohne die Hautoberfläche zu verletzen. Der thermische Impuls sorgt dafür, dass die Strukturproteine der Haut stimuliert werden. Das Ergebnis ist eine allmähliche Straffung, die sich über mehrere Wochen hinweg entfaltet. Je nach Ausgangsbefund kann die Wirkung bis zu zwei Jahre anhalten. Die Anwendung ist besonders schonend, die Patienten benötigen keine Betäubung und der Alltag ist oft schon unmittelbar nach der Sitzung wieder möglich.

„Gerade im Gesicht wünschen sich viele unserer Patientinnen und Patienten eine Auffrischung, die natürlich wirkt und ohne Ausfallzeiten auskommt“, erklärt Dr. med. [Name], Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie bei S-thetic. Die Doublo Gold Methode bietet dafür eine medizinisch fundierte Lösung. Sie eignet sich besonders für Personen mit leicht bis moderat erschlaffter Haut, die eine Alternative zu operativen Verfahren suchen. Behandelt werden typischerweise Stirn, Wangen, Kinnbereich und Hals – also jene Partien, in denen sich die Zeichen der Zeit oft als erstes zeigen.

Durch die präzise Steuerung des Ultraschalls kann die Behandlung individuell angepasst werden. Es entsteht kein Narbenrisiko, auch die Hautstruktur bleibt unversehrt. Ein weiterer Vorteil: Die Haut bildet nicht nur neues Kollagen, sondern erfährt insgesamt eine Regeneration in der Tiefe. Bei geeigneter Ausgangslage genügt oft eine einzelne Anwendung, um die gewünschten Effekte zu erreichen. Sollte eine Auffrischung gewünscht sein, kann diese problemlos durchgeführt werden.

Für Interessierte steht das Team von S-thetic an verschiedenen Klinikstandorten zur Verfügung. Eine persönliche Beratung ist Voraussetzung für jede Behandlung – auch um festzustellen, ob die Methode individuell sinnvoll ist. Wer sich für das Verfahren interessiert, kann sich direkt über die Website anmelden und einen Termin vereinbaren.

Über S-thetic

S-thetic ist eine deutschlandweit tätige Klinikgruppe für ästhetische Medizin. Gegründet wurde sie im Jahr 2002 von Dr. med. Afschin Fatemi, einem international erfahrenen Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Heute zählt S-thetic zu den renommiertesten Anbietern auf dem Gebiet der ästhetischen Behandlungen. Das Unternehmen betreibt zahlreiche Standorte in deutschen Großstädten und bietet ein breites Spektrum von plastisch-ästhetischen Eingriffen bis hin zu modernen, minimalinvasiven Verfahren. Grundlage aller Angebote ist eine individuelle medizinische Beratung, kombiniert mit modernster Technik und einem hohen Qualitätsanspruch.

