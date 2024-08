Innovative Haartherapie bei Neuhann-Lorenz & Isenburg: Endlich wieder volles und gesundes Haar

Entdecken Sie die neuesten Methoden der Praxis für Plastische und ästhetische Chirurgie Neuhann-Lorenz & Isenburg zur Wiederherstellung und Pflege Ihres Haares.

Neuhann-Lorenz & Isenburg: Fortschrittliche Haartherapie für volles und gesundes Haar

Die Praxis für Plastische und ästhetische Chirurgie Neuhann-Lorenz & Isenburg setzt neue Maßstäbe in der Behandlung von Haarausfall und bietet eine Vielzahl innovativer Therapien an, um Patienten wieder zu vollem und gesundem Haar zu verhelfen. Die erfahrenen Spezialisten sorgen dafür, dass jede Behandlung auf die individuellen Bedürfnisse jedes Patienten abgestimmt ist und höchste medizinische Standards erfüllt.

Haartransplantation: Präzision und Fachwissen für nachhaltige Ergebnisse

Eine der bewährtesten Methoden zur Wiederherstellung der Haardichte ist die Eigenhaartransplantation. Diese chirurgische Behandlungsmethode erfordert eine hohe Präzision und umfassendes Fachwissen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Bei Neuhann-Lorenz & Isenburg werden zwei Hauptverfahren angeboten: die Follicular Unit Extraction (FUE) und die Follicular Unit Transplantation (FUT). Beide Verfahren haben ihre eigenen spezifischen Vorteile und werden individuell auf den Patienten abgestimmt.

Bei der FUE-Methode werden Haarwurzelgruppen einzeln mit einer Hohlnadel aus dem Haarkranz entnommen und transplantiert. Dies ermöglicht eine minimalinvasive Behandlung ohne nennenswerte Blutungen. Die FUT-Methode hingegen beinhaltet die Entnahme eines Haarstreifens aus dem Hinterkopf, aus dem dann einzelne Transplantate präpariert werden. Beide Methoden haben sich als äußerst effektiv erwiesen und bieten langfristige Ergebnisse.

Regenerative Therapien: myHYPPP® für stärkeres und dichteres Haar

Neben der klassischen Haartransplantation wird auch die myHYPPP® hairloss-Methode angewendet. Diese Therapieform nutzt körpereigene Wachstumsfaktoren, die aus dem Blut des Patienten gewonnen und in die Kopfhaut injiziert werden. Diese Faktoren verbessern die Vitalität der Haarwurzeln, stärken feines Haar und regen verkümmerte Haarwurzeln zur Regeneration an. Erste Ergebnisse sind bereits nach vier bis fünf Wochen sichtbar, das endgültige Resultat zeigt sich nach etwa sechs Monaten.

Die myHYPPP® hairloss-Methode ist besonders für Patienten mit sehr dünnem Haar als präventive Maßnahme gegen Haarausfall oder als ergänzende Behandlung zu einer Haartransplantation geeignet.

Regelmäßige Sitzungen in Abständen von ein bis sechs Wochen maximieren dabei den Erfolg dieser Therapie.

Hair Health Infusion: Vitalisierung von innen

Ein weiterer Bestandteil dieses umfassenden Haartherapie-Angebots ist die Hair Health Infusion. Diese Infusionstherapie kombiniert Vitamine, Mineralien und Spurenelemente, die speziell auf die Bedürfnisse von Haar, Haut und Nägeln abgestimmt sind. Zink und Selen stärken die Haarwurzeln, während Vitamine wie A, D, E und K die Hautstruktur verbessern. Diese Infusion wirkt als Vitalisierungskur und trägt effektiv zur Prävention vorzeitiger Hautalterung bei.

Die optimale Wirkung der Hair Health Infusion entfaltet sich in einer Kur von acht Sitzungen über vier Wochen. Diese Therapie kann auch unterstützend zu anderen Haarbehandlungen eingesetzt werden, um die Gesundheit der Haare weiter zu verbessern.

Botulinum Toxin Behandlung: Entspannung für gesunde Haarwurzeln

Für Patienten, die unter stressbedingten Muskelverspannungen leiden, bieten Neuhann-Lorenz & Isenburg die Botulinum Toxin Behandlung an. Diese Therapie entspannt gezielt die Muskulatur der Kopfhaut und verbessert die Blutversorgung der Haarwurzeln. Durch die gezielte Injektion von winzigen Mengen des Botulinumtoxins wird die Muskulatur entspannt und die versorgenden Blutgefäße erweitert, was die Nährstoffversorgung der Haarwurzeln fördert.

Diese Behandlung ist besonders effektiv für Patienten, die unter chronischem Stress leiden und dadurch eine eingeschränkte Nährstoffversorgung der Haarwurzeln haben. Eine regelmäßige Anwendung kann zu einer signifikanten Verbesserung der Haardichte und -gesundheit führen.

Individuelle Lösungen für jede Haarproblematik

Die Praxis für Plastische und ästhetische Chirurgie Neuhann-Lorenz & Isenburg bietet ein umfassendes Spektrum an Haartherapien an, die auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten abgestimmt werden. Von der klassischen Haartransplantation über regenerative Therapien bis hin zu unterstützenden Infusionstherapien.

Besuchen Sie die Website, um mehr über das Angebot und die unterschiedlichen Methoden zu erfahren https://www.neuhannlorenz-isenburg.com/

Die Praxis für Plastische und ästhetische Chirurgie Neuhann-Lorenz & Isenburg, mit Standorten in München und Birstein, steht für höchste medizinische Qualität und individuelle Betreuung. Die Schwerpunkte liegen auf der ästhetischen Chirurgie, Haartherapie, Hautverjüngung und rekonstruktiven Chirurgie. Dabei wird größter Wert auf eine umfassende Beratung und maßgeschneiderte Behandlungskonzepte, die auf die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche jedes Patienten abgestimmt sind gelegt.

