Neue Praxisadresse: Chiropraktik Rau zieht nach St. Leon-Rot

Im Oktober 2024 ist es so weit, die Chiropraxis Rau zieht nach St. Leon-Rot um. Während des Umzugs wird die Praxis für zwei Wochen geschlossen.

Chiropraktik Rau, eine erfahrene Praxis für ganzheitliche Gesundheitsversorgung und chiropraktische Behandlungen, freut sich, den bevorstehenden Umzug in ihre neuen, modernen Räumlichkeiten bekanntzugeben. Ab Oktober begrüßt sie ihre Patienten am Haubenlerchenweg 4, 68789 St. Leon-Rot, einer verkehrsgünstig gelegenen Adresse, die sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto leicht erreichbar ist. Der Umzug ermöglicht es der Praxis Rau, ihr Angebot an chiropraktischen Dienstleistungen in einer angenehmen und innovativen Umgebung zu erweitern. Die neuen Räumlichkeiten wurden speziell konzipiert, Patienten dürfen sich auf moderne Räumlichkeiten und bewährte Behandlungsmethoden freuen.

Schließung während des Umzugs

Während des Umzugsprozesses wird die Praxis für zwei Wochen geschlossen sein. Diese vorübergehende Schließung ist notwendig, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und sicherzustellen, dass alle technischen Einrichtungen und Behandlungsräume optimal vorbereitet sind. Die genaue Schließungsdauer wird frühzeitig über die Website und durch persönliche Benachrichtigungen an Patienten kommuniziert.

Ein Schritt in die Zukunft: Optimierte Behandlungsqualität

Der Umzug markiert nicht nur einen geografischen Wechsel, sondern stellt auch einen bedeutenden Schritt in die Zukunft der Praxis dar. Chiropraktik Rau ist bestrebt, mit der Zeit zu gehen und fortlaufend die Behandlungsqualität und das Wohlbefinden aller Patienten zu optimieren. In den neuen Räumlichkeiten stehen modernste Ausstattung und verbesserte Behandlungstechnologien zur Verfügung, um die Wirksamkeit von Therapien noch weiter zu erhöhen. Dies spiegelt auch das kontinuierliche Bestreben wider, eine hochqualitative Versorgung anzubieten und die Gesundheit der Patienten ganzheitlich zu fördern. Das engagierte Team bleibt auch weiterhin Ihr vertrauensvoller Partner auf dem Weg zu einem ganzheitlich guten Wohlbefinden.

Die Zukunft von Chiropraktik Rau: Eine Einladung an alle Patienten

Alle bestehenden und neuen Patienten sind herzlich eingeladen ab Oktober, die neuen Räumlichkeiten zu besuchen und sich selbst ein Bild von der modernisierten Praxis zu machen. Das Team von Chiropraktik Rau ist bereit, Sie mit einer Vielfalt an ganzheitlichen Behandlungen zu unterstützen, die individuell auf Ihre gesundheitlichen Bedürfnisse abgestimmt sind.

Für weitere Informationen und aktuelle Updates besuchen Sie die Website unter chiropraktik-rau.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Chiropraktik Rau

Herr Martin Rau

Hauptstraße 95

69226 Nußloch

Deutschland

fon ..: 062249264851

web ..: https://chiropraktik-rau.de/

email : info@chiropraktik-rau.de

Chiropraktik Rau ist eine Praxis für Chiropraktik und ganzheitliche Gesundheitsversorgung, die sich der Verbesserung der Lebensqualität ihrer Patienten verschrieben hat. Mit einem erfahrenen Team bietet die Praxis individuelle Behandlungspläne, die auf die speziellen Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten sind. Die Philosophie basiert auf der Überzeugung, dass Gesundheit und Wohlbefinden durch ganzheitliche Ansätze gefördert werden können. Ob präventive Maßnahmen oder akute Beschwerden, bei Chiropraktik Rau stehen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden im Mittelpunkt.

