Digitalisierung: Spezialist für anpassbare ERP-Software zieht nach Oldenburg um

Der norddeutsche Entwickler von ERP-Software, CRM und Warenwirtschaftssystemen, gofilemaker, zieht nach Oldenburg in neue Räumlichkeiten um.

Nach einer Phase des kontinuierlichen Wachstums und steigender Anforderungen freut sich das Team von gofilemaker bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Firmensitz verlegt hat. Die neue Adresse lautet Hackenweg 97, 26127 Oldenburg. gofilemaker ist ein norddeutscher Entwickler anpassbarer ERP-Software mit CRM, Warenwirtschaft und Faktura.

Die Entscheidung für den Umzug wurde getroffen, um den wachsenden Bedürfnissen des Unternehmens gerecht zu werden und die Kapazitäten für zukünftige Expansionen zu optimieren. Die neuen Räumlichkeiten bieten eine modernere Infrastruktur und eine verbesserte Arbeitsumgebung für das Team von gofilemaker.de – MSITS.

„Der Umzug in unsere neuen Büros markiert einen Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens“, sagte Inhaber Markus Schall. „Wir sind dankbar für das Vertrauen unserer Kunden und Partner, das es uns ermöglicht hat, zu expandieren und unsere Dienstleistungen weiter zu verbessern. Die neuen Räumlichkeiten bieten uns die Möglichkeit, unseren Wachstumskurs fortzusetzen und unsere Position als führender Anbieter im Bereich anpassbarer ERP-Software auf Basis der Claris FileMaker-Plattform zu stärken.“

Das Team von gofilemaker.de – MSITS bleibt bestrebt, seinen Kunden den bestmöglichen Service zu bieten und freut sich darauf, in den neuen Büros in Oldenburg weiter zu wachsen und zu gedeihen.

Für weitere Informationen und Anfragen kontaktieren Sie bitte:

goFileMaker.de – MSITS

Hackenweg 97

26127 Oldenburg

Telefon: +49 (0) 441-30 43 76 40

E-Mail: info@gofilemaker.de

Website: https://gofilemaker.de

Anpassbare ERP-Software mit CRM, Warenwirtschaft und Faktura

Die gFM-Business ERP-Software von gofilemaker bietet eine umfassende Palette an Funktionen, die darauf ausgerichtet sind, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten und ihre operativen Abläufe zu optimieren. Zu den Hauptfunktionen gehören:

* Ressourcenplanung und -verwaltung: Die Software ermöglicht es Unternehmen, ihre Ressourcen wie Personal, Materialien und Maschinen effektiv zu planen und zu verwalten. Dies umfasst die Verwaltung von Arbeitszeiten, Lagerbeständen und Produktionskapazitäten.

* Auftragsabwicklung und Fakturierung: Mit gFM-Business können Unternehmen ihre Aufträge von der Angebotsphase bis zur Rechnungsstellung effizient verwalten. Die Software unterstützt die Erstellung von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen und Rechnungen.

* Kunden- und Lieferantenmanagement: Die Software ermöglicht es Unternehmen, ihre Kunden- und Lieferantenbeziehungen zu verwalten, indem sie Informationen zu Kontakten, Kommunikationen und Transaktionen zentralisiert und organisiert.

* Finanz- und Buchhaltungsfunktionen: gFM-Business bietet umfassende Buchhaltungsfunktionen, einschließlich der Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben, Bankkonten, Zahlungsverkehr, Buchungen und der Erstellung von Jahresabschlüssen.

* Analyse und Reporting: Die Software unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsentwicklung zu verfolgen und zu analysieren, indem sie umfangreiche Reporting- und Analysefunktionen bereitstellt. Dies umfasst die Erstellung von Berichten, Dashboards und Kennzahlenanalysen.

* Integrierte Schnittstellen: gFM-Business bietet integrierte Schnittstellen zu anderen Softwareanwendungen und Diensten, um einen reibungslosen Datenaustausch und eine nahtlose Integration mit bestehenden Systemen zu ermöglichen. Die enthaltene Onlineshop-Schnittstelle ermöglicht die Anbindung von Shopsystemen auf Basis von Shopware- WooCommerce, Gambio und Modified Shopsoftware.

* Erweiterbar mit FileMaker Pro: Die ERP-Software ist in verschiedenen Lizenzen erhältlich, in deren Rahmen die Software mit FileMaker Pro unter macOS oder Windows durch den Nutzer angepasst und erweitert werden kann. Anpassungen können auch im Netzwerkbetrieb in Echtzeit erfolgen, um die Software schnellstmöglich auf beliebige Betriebsprozesse zuschneiden zu können.

gFM-Business ERP-Software, CRM und Warenwirtschaft

Insgesamt bietet die gFM-Business ERP-Software von gofilemaker.de eine leistungsstarke und flexible Lösung für Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse rationalisieren und ihre Effizienz steigern möchten. Durch die Möglichkeit der Anpassung und Erweiterung kann die Software schnell und einfach im zeitsparenden Low-Code-Verfahren an individuelle Betriebsprozesse angepasst werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

M. Schall IT-Services

Herr Markus Schall

Hackenweg 97

26127 Oldenburg

Deutschland

fon ..: +49 (0) 441-30 43 76 40

fax ..: +49 (0) 4 41-30 42 51 32

web ..: https://gofilemaker.de

email : info@gofilemaker.de

Entwicklung von anpassbarer ERP-Software mit CRM, Faktura und Warenwirtschaft für macOS, Windows und iOS auf Basis der Claris FileMaker Plattform. Entwicklung und Vertrieb von Datenbanksystemen, ERP-Software und Warenwirtschaftssystemen auf Basis der FileMaker-Plattform. Erfahrung mit FileMaker-Datenbanken seit 1994, Gewinner eines FMM Award 2011, verliehen durch das FileMaker Magazin.

Pressekontakt:

M. Schall IT-Services

Herr Markus Schall

Hackenweg 97

26127 Oldenburg

fon ..: +49 (0) 441-30 43 76 40

email : info@gofilemaker.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Urlaubsparadies Usedom: Karnin und das Leben auf dem Wasser entdecken „Die Story ist dein Mikrofon“ – 10 beispielhafte Motivationsimpulse für überzeugendes Storytelling