Anpassbare gFM-Business ERP-Software jetzt mit KI-Unterstützung

Die anpassbare gFM-Business ERP-Software enthält ab sofort eine Unterstützung von ChatGPT, um automatisiert und KI-gestützt beliebige Texte oder Dokumentationen zu erzeugen.

Der norddeutsche Softwarehersteller gofilemaker hat seine gFM-Business ERP-Software mit CRM und Warenwirtschaft in einer neuen Version veröffentlicht. Die Software ist vom Nutzer anpassbar und erweiterbar, basiert auf der Claris FileMaker Plattform und ist auf Apple Mac, Microsoft Windows und mobil auf iOS-Geräten lauffähig. Die ERP-Software ist skalierbar und sowohl auf dem Einzelplatz als auch mit mehreren Benutzern im Netzwerk einsetzbar.

Das gFM-Business Warenwirtschaftssystem kann unabhängig von der Branche eingesetzt werden und enthält in der Basis ein Kontaktmanagement (CRM) sowie Warenwirtschaft, Faktura und viele weitere Module. Die Software und Drucklayouts können durch den Nutzer mit Claris FileMaker Pro auf macOS und Windows angepasst und erweitert werden.

Die Softwarebasis der gFM-Business ERP-Software ist mehrsprachig und unterstützt in der Professional-Version die Verwaltung beliebig vieler Mandanten. Für Betreiber von Onlineshops enthält die Warenwirtschaft eine REST API Schnittstelle, um die Software auch mit mehreren Onlineshops parallel zu betreiben. Die Schnittstelle erlaubt die automatische Übernahme von Kunden, Bestellungen und Artikel aus dem Shop in die ERP-Software.

gFM-Business ERP-Software für Mac, Windows und iOS

https://gofilemaker.de

Frei konfigurierbare KI-Texte mit ChatGPT

In der aktuellen Version 7 enthält die gFM-Business ERP-Software eine frei konfigurierbare Integration von ChatGPT, um beliebige Texte in der Software KI-generiert einzusetzen. Im Dokumentmanagement können KI-Dokumente erzeugt werden, die beliebige Inhalte von ChatGPT generieren können. Für die schnelle Auswahl eines KI-Dokuments können alle Anweisungen für ChatGPT in den gFM-Business-Einstellungen vordefiniert werden.

AI-Dokumente für automatisierte Kommunikation

Mit AI-Dokumenten können in gFM-Business vordefinierte Anweisungen personalisiert von ChatGPT erzeugt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Alltagsdokumente wie z.B. eine Bewerbungszusage oder um technische Dokumentationen handelt. Um ein neues AI-Dokument zu erstellen, klickt der Benutzer einfach im Dialog für ein neues Dokument auf die [AI-Taste], woraufhin der Dialog um die Angaben zum AI-Dokument erweitert wird.

Für jedes AI-Dokument können alle Anweisungen vordefiniert werden, die dann vom Benutzer einfach dialoggesteuert ausgeführt und erzeugt werden können. Auf diese Weise kann im Alltag auch mit individualisierten Texten viel Tipparbeit gespart werden.

AI-Texte in der gesamten ERP-Software einfügen

Die gFM-Business 7 ERP-Software enthält in der Symbolleiste ein neues Symbol, mit dem AI-Texte in jedes Feld der Software eingefügt werden können. Der Nutzer setzt dafür einfach den Cursor an eine beliebige Stelle in einem Datenfeld und klickt daraufhin auf das neue [AI-Text]-Symbol. In einem Dialog wählt der Nutzer nun den gewünschten AI-Text aus, füllt die Anweisungen für ChatGPT aus und erzeugt an der von ihm gesetzten Cursorposition den ausgewählten AI-Text.

Die neue AI-Text-Funktion kann auch dazu genutzt werden, um Artikelbeschreibungen in der Artikelverwaltung durch ChatGPT automatisiert neu zu formulieren. Dies kann für Artikelbeschreibungen in Onlineshops hilfreich sein, um eindeutige Artikelbeschreibungen zu erhalten, falls die Texte z.B. vom Lieferanten geliefert werden sollten.

Lizenzen und Preise

gFM-Business Light ist die Einzelplatzversion von gFM-Business Professional und als App-Lösung und zum Preis von 399 Euro* erhältlich. Die Einzelplatzversion der mandantenfähigen Datenbank-Lösung gFM-Business Professional ist zum Preis von 799 Euro** erhältlich. Die Mehrplatzlizenz von gFM-Business Professional ist zu Preisen ab 1.299 Euro** erhältlich. Alle Preise ggf. zzgl. FileMaker-Lizenzen.

gFM-Business Custom enthält ein Benutzerkonto zur Bearbeitung aller Bildschirmmasken und Listenansichten mit FileMaker. Neben allen Drucklayouts können mit gFM-Business Custom auch alle Bildschirmmasken mit FileMaker Pro im Layoutmodus bearbeitet sowie neue Tabellen, Felder und Sprachen (mit Unterstützung von Google Translate und Deepl Pro) hinzugefügt werden.gFM-Business Custom Professionalist als Einzelplatzversion zum Preis ab 1.799 Euro** erhältlich, als Mehrplatzlizenz ab 2.499Euro**.

Als offene Lizenz enthält gFM-Business ein Administrator-Benutzerkonto für die Anpassung und Erweiterung der gesamten Software. Die offene Lizenz von gFM-Business Basic ist als Mehrplatzlizenz zum Preis von 2.499 Euro** erhältlich, von gFM-Business Professional ab 6.999 Euro**. Auf Anfrage ist die offene Lizenz auch als Unlimited-Lizenz mit unbegrenzter Anzahl an Benutzern erhältlich.

Alle Lizenzen sind neben den Kauflizenzen auch zu monatlichen Mietpreisen verfügbar. Kauflizenzen enthalten alle Updates innerhalb des erworbenen Lizenzzyklus kostenlos. Die Software ist ab sofort verfügbar und auch als 30-Tage-Testversion erhältlich.

*Alle Preise zzgl. 19% MwSt.** Alle Preise zzgl. 19% MwSt., inklusive 5-User-Lizenz des MBS FileMaker Plugin (Vollversion, kann mit eigenen Lösungen verwendet werden), exklusive FileMaker Pro.

Firmenbeschreibung

Entwicklung von ERP-Software mit CRM, Faktura und Warenwirtschaft für macOS, Windows und iOS auf Basis der Claris FileMaker Plattform. Entwicklung und Vertrieb von Datenbanksystemen, ERP-Software und Warenwirtschaftssystemen auf Basis der FileMaker-Plattform. Erfahrung mit FileMaker-Datenbanken seit 1994, Gewinner eines FMM Award 2011, verliehen durch das FileMaker Magazin.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

M. Schall IT-Services

Herr Markus Schall

Großer Kamp 5

26209 Hatten

Deutschland

fon ..: 04482/5629070

fax ..: 04482/5629069

web ..: https://gofilemaker.de

email : info@gofilemaker.de

Entwicklung von anpassbarer ERP-Software mit CRM, Faktura und Warenwirtschaft für macOS, Windows und iOS auf Basis der Claris FileMaker Plattform. Entwicklung und Vertrieb von Datenbanksystemen, ERP-Software und Warenwirtschaftssystemen auf Basis der FileMaker-Plattform. Erfahrung mit FileMaker-Datenbanken seit 1994, Gewinner eines FMM Award 2011, verliehen durch das FileMaker Magazin.

Pressekontakt:

M. Schall IT-Services

Herr Markus Schall

Großer Kamp 5

26209 Hatten

fon ..: 04482/5629070

email : info@gofilemaker.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Grüne Performance: Nachhaltige und leistungsstarke Webseiten mit KnallBlauMedia Raiser auf der LogiMAT 2024: „storage bull“ optimiert die Automatisierung von Palettenregal-Lagern