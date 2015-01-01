  • Brustverkleinerung und Behandlung der Gynäkomastie: S-thetic bietet moderne, sichere Lösungen für Frauen und M

    Hamburg: Eine zu große Brust kann langfristig körperliche Beschwerden verursachen – bei Frauen ebenso wie bei Männern.

    Rückenschmerzen, Einschränkungen im Alltag, Haltungsschäden oder psychische Belastungen sind häufige Folgen. Die S-thetic Klinikgruppe setzt bei Brustverkleinerungen und der Behandlung männlicher Brustvergrößerungen (Gynäkomastie) auf moderne Operationstechniken, sichere Verfahren und individuelle Behandlungspläne.

    Während Brustverkleinerungen bei Frauen häufig aus gesundheitlichen Gründen durchgeführt werden, betrifft die Gynäkomastie viele Männer in unterschiedlichen Altersgruppen. Dabei liegt oft entweder eine hormonell bedingte Drüsenvergrößerung oder eine reine Fettansammlung im Brustbereich vor. Moderne Operationstechniken ermöglichen eine präzise Korrektur mit natürlichem Resultat und kurzer Erholungszeit.

    „Viele Patienten leiden jahrelang unter körperlichen oder emotionalen Belastungen, bevor sie sich ärztlichen Rat holen“, sagt Dr. med. Afschin Fatemi, Gründer der S-thetic Gruppe. „Unsere Verfahren kombinieren Sicherheit, Präzision und ein ästhetisch sehr natürliches Ergebnis. Für uns steht im Mittelpunkt, die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern.“

    S-thetic bietet für beide Indikationen spezialisierte Behandlungen:
    Brustverkleinerung für Frauen (Mammareduktion)
    Reduktion von Brustvolumen und Gewicht

    Neuformung der Brust für eine ästhetische, jugendliche Kontur

    Linderung typischer Beschwerden wie Nacken- und Rückenschmerzen

    Moderne Schnittführungen für möglichst dezente Narben

    Kombination mit Bruststraffung für optimale Formgebung

    Brustverkleinerung beim Mann (Gynäkomastie-Behandlung)
    S-thetic unterscheidet zwischen echten Drüsenvergrößerungen und Fettgewebsanteilen – entscheidend für die Wahl des Eingriffs.
    Bei hormonell oder genetisch bedingter Gynäkomastie:
    Entfernung des überschüssigen Drüsengewebes

    Modellierung der männlichen Brustkontur

    Bei lipomastischer Gynäkomastie (Fettgewebe):
    Moderne Fettabsaugung (Liposuktion) für flachere, definierte Brustformen

    Schonende Techniken für kurze Erholungszeiten

    Kombinierte Verfahren:
    Drüsengewebsentfernung + Fettabsaugung für bestmögliche definierte Ergebnisse

    Individuelle Beratung & sichere Planung
    Vor jedem Eingriff erfolgt eine ausführliche Voruntersuchung, inklusive medizinischer Abklärung, digitaler Analyse und genauer Behandlungsplanung. Ziel ist es, die jeweils sicherste und effektivste Methode auszuwählen.

