  • Innovative Laserverfahren revolutionieren die ästhetische Medizin

    S-thetic setzt auf modernste Lasertechnologien für präzise und schonende Behandlungen

    Düsseldorf: Moderne Lasertechnologie verändert die ästhetische Medizin grundlegend. Immer mehr Haut- und Körperbehandlungen, die früher chirurgische Eingriffe erforderten, lassen sich heute minimalinvasiv, präzise und nahezu schmerzfrei durchführen. Die S-thetic Klinikgruppe investiert kontinuierlich in neue Hochleistungslaser, um Patientinnen und Patienten besonders effektive und schonende Verfahren anbieten zu können.

    Laser finden heute in fast allen Bereichen der Ästhetik Anwendung – von der Hautverjüngung über Narbenkorrekturen bis hin zu dauerhafter Haarentfernung, Tattooentfernung oder Körperformung. Dank neuer Lasergenerationen werden Energieabgabe, Eindringtiefe und Hautschonung immer präziser steuerbar. Das Ergebnis: kürzere Behandlungssitzungen, schnellere Regeneration und sichtbar verbesserte Resultate.

    „Die Lasermedizin hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht“, sagt Dr. med. Afschin Fatemi, Gründer der S-thetic Gruppe. „Wir setzen ausschließlich Technologien ein, die wissenschaftlich belegt, hautschonend und hochpräzise arbeiten. Viele unserer Patientinnen und Patienten profitieren davon, dass sich heute zahlreiche Behandlungen ohne OP durchführen lassen – sicher, effektiv und mit minimalen Ausfallzeiten.“

    Zu den innovativen Technologien, die S-thetic deutschlandweit einsetzt, gehören:
    Fraktionierte Laser zur Glättung von Falten, Narben und Pigmentflecken

    Hochleistungs-Laser für dauerhafte Haarentfernung mit optimierter Hautkühlung

    Modernste Tattoo-Laser für hautschonende Pigmentzertrümmerung

    Gefäßlaser zur Behandlung von Couperose, Besenreisern und Rötungen

    Laser zur Hautverjüngung und Porenverfeinerung ohne operative Eingriffe

    Spezialisierte Geräte für präzise, sanfte Hautstraffung und Kollagenaufbau

    Viele Patienten schätzen die Kombination aus sofort sichtbaren Ergebnissen und hoher Sicherheit. Durch exakte Energieabgabe lassen sich umliegende Hautschichten schonen, während das behandelte Gewebe gezielt stimuliert oder abgetragen wird. Neue Kühlsysteme reduzieren die Belastung der Haut zusätzlich und machen die Verfahren noch angenehmer.
    „Die Nachfrage nach nichtoperativen Laserbehandlungen steigt kontinuierlich“, erklärt Dr. Fatemi. „Unsere Patientinnen und Patienten wünschen sich natürliche Ergebnisse ohne lange Ausfallzeit. Mit den richtigen Lasersystemen können wir genau das bieten.“
    Interessierte können sich auf www.s-thetic.de über moderne Laserbehandlungen informieren oder ein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S-thetic Holding GmbH
    Herr Peter Resnitzek
    Hanauer Landstr 291a
    60314 Frankfurt am Main
    Deutschland

    fon ..: 069 – 247 488 921 08
    web ..: https://s-thetic.de/
    email : info@s-thetic.de

    S-thetic wurde 2002 von Dr. med. Afschin Fatemi gegründet und zählt heute zu den führenden privaten Anbietern für ästhetische Medizin im deutschsprachigen Raum. Neben klassischer Schönheitschirurgie bietet S-thetic an über 15 Standorten auch spezialisierte medizinische Behandlungen – unter anderem im Bereich der Lipödem-Therapie. Das Unternehmen verbindet moderne Technik mit fundiertem Fachwissen und legt besonderen Wert auf eine individuelle, einfühlsame Betreuung. In den Lipödem-Zentren stehen dafür sowohl operative Expertise als auch langjährige Erfahrung in der Begleitung betroffener Frauen zur Verfügung.

    Pressekontakt:

    S-thetic Holding GmbH
    Herr Peter Resnitzek
    Hanauer Landstr 291a
    60314 Frankfurt am Main

    fon ..: 069 – 247 488 921 08
    web ..: https://s-thetic.de/
    email : info@s-thetic.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. SKINCREW® Mainz: Ästhetische Medizin unter der Leitung von dr. med. Maximilian Klag
      Mainz, 2. September 2025 - Seit Mai gibt es eine weitere Top-Adresse für moderne Ästhetische Medizin in Mainz: Die SKINCREW®, bekannt aus Heidelberg und Frankenthal....

    2. Experte für Anti-Aging startet am 1. Oktober in der Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie Augsburg
      Ab Oktober 2024 erweitert die Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie Augsburg ihr Leistungsspektrum: Ein Spezialist für modernste Anti-Aging-Behandlungen wird das Team bereichern....

    3. Innovative Technologie: Mit der einzigartigen eSIM.me das Smartphone revolutionieren
      eSIM.me ist weltweit die einzige Möglichkeit, bestehende Smartphones mit der eSIM-Technologie auszurüsten und Android-Smartphones mit DUAL eSIM auszustatten....

    4. Neue Wege in der ästhetischen Medizin: S-thetic setzt auf hochintensiven Ultraschall (Ultherapy) zur Hautverjü
      Langfristig wirksam und ohne Ausfallzeiten - S-thetic setzt mit hochintensivem Ultraschall auf eine besonders wirksame und natürlich wirkende Faltenbehandlung....

    5. Ästhetische Veränderungen mit Aesthetify
      Aesthetify bietet ästhetische Gesichtsbehandlungen ohne Chirurgie...

    6. Aesthetify: Ästhetische Gesichtskorrekturen brauchen keine Chirurgie
      Dominik Bettray und Henrik Heüveldop setzen vor allem auf Hyaluronsäure und Botulinum...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.