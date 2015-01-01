Moderne Brustchirurgie: S-thetic setzt auf natürliche Ergebnisse, sichere Verfahren und individuelle Behandlun

München: Brustoperationen gehören seit vielen Jahren zu den am häufigsten nachgefragten Eingriffen in der ästhetischen Medizin.

Ob Brustvergrößerung, Bruststraffung oder eine Kombination beider Verfahren – Patientinnen wünschen sich heute vor allem natürliche Ergebnisse, mehr Komfort und höchste Sicherheit. Die S-thetic Klinikgruppe setzt dafür auf moderne OP-Techniken, hochwertige Implantate und eine persönliche, medizinisch fundierte Beratung.

Viele Frauen entscheiden sich aus ästhetischen oder medizinischen Gründen für eine Brustoperation. Gründe können ein nach Schwangerschaften verändertes Brustvolumen, asymmetrische Brüste, ein natürlicher Elastizitätsverlust oder einfach der Wunsch nach einer harmonischeren Körperproportion sein. Dank moderner Methoden sind belastungsarme Eingriffe mit kurzer Erholungszeit heute realisierbar.

„Brustchirurgie ist so individuell wie die Frauen, die zu uns kommen“, sagt Dr. med. Afschin Fatemi, Gründer der S-thetic Gruppe. „Wir setzen auf minimalinvasive Techniken, hochwertige Implantate und präzise Planung. Unser Ziel ist immer ein natürlich wirkendes Ergebnis, das zur Anatomie, Persönlichkeit und den Bedürfnissen der Patientin passt.“

S-thetic setzt deutschlandweit auf ein breites Spektrum moderner Brustchirurgie:

Brustvergrößerung

Verwendung hochwertiger,

geprüfter Implantate namhafter Hersteller

Individuelle Auswahl von Form, Größe und Profil

Moderne Schnitttechniken für besonders dezente Narben

Wunschgemäß auch Hybrid-Techniken (Implantat + Eigenfett)

Bruststraffung:

Straffung erschlaffter Brustformen nach Gewichtsabnahme oder Schwangerschaft

Kombination aus Hautstraffung und Neuformung des Brustgewebes

Möglichkeit der Kombination mit Implantaten für mehr Fülle

Kombinierte Eingriffe:

Bruststraffung mit gleichzeitiger Vergrößerung

Wiederherstellung einer jugendlicheren Brustform und -fülle

Ganzheitliche harmonische Anpassung an die Körperproportionen

Vor jedem Eingriff steht eine umfassende Beratung, inklusive digitaler Vermessung, detaillierter Aufklärung und individueller Risikoanalyse. Jede Patientin erhält ein Behandlungskonzept, das exakt auf ihre körperlichen Voraussetzungen und ästhetischen Vorstellungen abgestimmt ist.

„Patientinnen erwarten heute nicht mehr nur eine große Auswahl an Implantaten – sie wollen vor allem Sicherheit, Transparenz und eine ehrliche Einschätzung“, betont Dr. Fatemi. „Wir legen viel Wert auf ausführliche Beratung, klare Kommunikation und ein Behandlungsumfeld, das höchsten medizinischen Standards entspricht.“

Interessierte Patientinnen können sich auf www.s-thetic.de über Brustvergrößerungen, Bruststraffungen oder kombinierte Eingriffe informieren und ein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren.

S-thetic wurde 2002 von Dr. med. Afschin Fatemi gegründet und zählt heute zu den führenden privaten Anbietern für ästhetische Medizin im deutschsprachigen Raum. Neben klassischer Schönheitschirurgie bietet S-thetic an über 15 Standorten auch spezialisierte medizinische Behandlungen – unter anderem im Bereich der Lipödem-Therapie. Das Unternehmen verbindet moderne Technik mit fundiertem Fachwissen und legt besonderen Wert auf eine individuelle, einfühlsame Betreuung. In den Lipödem-Zentren stehen dafür sowohl operative Expertise als auch langjährige Erfahrung in der Begleitung betroffener Frauen zur Verfügung.



