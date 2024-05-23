Wandl.Immobilien erweitert Standorte in München – neue Gebiete im Süden und Westen

Wandl.Immobilien mit Hauptsitz in Gräfelfing wächst weiter. Neben den etablierten Standorten in Großhadern, Dachau und München-Zentrum verstärkt das Team nun auch im Münchner Süden sowie im Westen

Gräfelfing, Oktober 2025 – _Wandl.Immobilien_, das inhabergeführte Münchner Maklerunternehmen von Matthias Wandl, erweitert sein Vertriebsnetz und stärkt seine Präsenz in der gesamten Region München. Neben den etablierten Standorten in Gräfelfing, Großhadern, Dachau und der Münchner Innenstadt werden künftig zwei neue regionale Schwerpunkte gesetzt – mit Ralph Kraus im Münchner Süden und Daniel Sturm im Münchner Westen.

Verstärkung im Münchner Süden

Mit Ralph Kraus gewinnt Wandl.Immobilien einen erfahrenen Vertriebspartner, der künftig die Gebiete Sendling, Obersendling, Thalkirchen, Solln und Forstenried betreut. Kraus unterstützt das Team rund um Matthias und Lorraine Wandl bei Beratung, Besichtigungen und der Abwicklung bis zum Notartermin. Für Eigentümer in diesen Stadtteilen bedeutet das kurze Wege, persönliche Betreuung und die gewohnte „Wandl-Qualität“ – vom ersten Gespräch bis zur erfolgreichen Vermarktung.

Neuer Gebietsleiter für München-West

Zeitgleich baut Wandl.Immobilien seine Aktivitäten im Westen der Landeshauptstadt weiter aus. Seit 1. November 2025 verantwortet Daniel Sturm als Gebietsleiter die Regionen Gröbenzell, Puchheim, Eichenau, Olching und Fürstenfeldbruck. Damit wird das Servicegebiet deutlich erweitert, um Eigentümern auch außerhalb der Stadtgrenzen eine kompetente, faire und persönliche Vermarktung zu bieten.

Mehr Nähe, mehr Service, mehr Wissen

Neben der regionalen Expansion setzt Wandl.Immobilien weiterhin auf persönliche Beratung und Wissenstransfer. Geplant sind regelmäßige Info-Abende zu Themen wie Erbrecht, Immobilienfinanzierung und privatem Immobilienverkauf, ebenso wie lokale Events nach dem Vorbild der erfolgreichen „Pre-Wiesn“-Veranstaltung.

Matthias Wandl betont:

„Unsere Kunden können sich auch in den neuen Gebieten auf die gleiche Handschrift verlassen – Ehrlichkeit, Engagement und die Wandl-Qualität, für die wir seit Jahren stehen.“

Über Wandl.Immobilien

Wandl.Immobilien ist ein familiengeführtes Maklerunternehmen mit Sitz in München. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verkauf von Wohnimmobilien in München Süd und Südwest – von Hadern über Gräfelfing bis Dachau. Das Team um Matthias und Lorraine Wandl kombiniert langjährige Erfahrung mit regionaler Verwurzelung und einem modernen Vermarktungskonzept. Besonderheit: Käufer erwerben Immobilien stets provisionsfrei, da Wandl.Immobilien ausschließlich im Auftrag der Verkäufer arbeitet.

Pressekontakt:

Wandl.Immobilien

Herr Matthias Wandl

Bussardstr. 4b

82166 Gräfelfing

fon ..: +491755778561

email : matthias@wandl.immobilien

