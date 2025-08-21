7 tödliche Fehler beim privaten Immobilienverkauf

München, 21. August 2025

Kostenloser Immobilienvortrag mit Matthias Wandl, dem Geschäftsführer von Wandl.Immobilien, zum Thema „Die 7 größten Fehler beim privaten Immobilienverkauf“.

Initiative von Wandl.Immobilien: Missverständnisse beim Immobilienkauf aufklären – Die 7 größten Fehler beim privaten Immobilienverkauf

Wandl.Immobilien hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit der Veranstaltung das komplexe Thema des privaten Immobilienverkaufs zu demystifizieren. Da Fehler beim privaten Immobilienverkauf kostspielige Folgen haben können, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Immobilienbesitzer, potenzielle Käufer und Medienvertreter über die typischen Stolpersteine bei einem Immobilienverkauf informiert sind. Diese einmalige Veranstaltung wird von dem Geschäftsführer Matthias Wandl persönlich gehosted. Wandl ist seit vielen Jahren in der Immobilienbranche tätig und bringt seine fundierte Expertise in Form von praktischen Ratschlägen und persönlichen Anekdoten ein.

Veranstaltungsdetails und Anmeldung

Die Veranstaltung findet im bekannten Haderner Bräu in Großhadern statt, einer Location, die für ihre einladende Atmosphäre und ihren hervorragenden Service bekannt ist. Mit dem Slogan „Das letzte Bier zahln wir!“ unterstreicht Wandl.Immobilien seinen Wunsch, eine ungezwungene und freundliche Umgebung zu schaffen, die zum Austausch von Ideen und Erfahrungen anregt.

Voranmeldungen können bereits jetzt per E-Mail willkommen@wandl.immobilien oder telefonisch unter 089 374 12 333 entgegengenommen werden.

„Es ist unser Ziel, das Wissen über Immobilienverkauf zu demokratisieren. Jeder, der den Wunsch hat, sein Heim zu verkaufen, sollte dies auf fundierte Art und Weise tun können, die ihm den bestmöglichen Preis und die geringsten Kopfschmerzen garantiert“, sagt Matthias Wandl.

Das genaue Datum der Veranstaltung wird noch bekannt gegeben, Wandl.Immobilien ermutigt Interessierte jedoch, sich frühzeitig zu registrieren, da die Plätze begrenzt sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wandl.Immobilien

Herr Matthias Wandl

Bussardstr. 4b 4b

82166 Gräfelfing

Italien

fon ..: 01755778561

web ..: https://wandl.immobilien/

email : matthias@wandl.immobilien

Wandl.Immobilien ist ein seit vielen Jahren in der Immobilienbranche tätiger Anlaufpunkt für Kunden und Medien. Unter der Führung von Geschäftsführer Matthias Wandl hat sich das Unternehmen zur Aufgabe gemacht, Kunden mit innovativen Immobilienlösungen zu versorgen und die Lücke zwischen Immobilienbegeisterten und dem manchmal überwältigenden Prozess des Kaufens und Verkaufens zu überbrücken.

Pressekontakt:

Wandl.Immobilien

Frau Lorraine Wandl

Bussardstr.4b – 82166 Gräfelfing Bussardstr

82166 Gräfelfing

fon ..: 01755778561

email : lorraine@wandl.immobilien

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nach Stern des Sports und Schloss Bellevue-Einladung: TV 1905 Mainzlar hofft auf nächsten Preis Exklusives Omakase-Dinner Erlebnis mit Zwei-Sterne-Restaurant Nikaku auf Huvafen Fushi