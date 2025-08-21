  • 7 tödliche Fehler beim privaten Immobilienverkauf

    München, 21. August 2025
    Kostenloser Immobilienvortrag mit Matthias Wandl, dem Geschäftsführer von Wandl.Immobilien, zum Thema „Die 7 größten Fehler beim privaten Immobilienverkauf“.

    BildInitiative von Wandl.Immobilien: Missverständnisse beim Immobilienkauf aufklären – Die 7 größten Fehler beim privaten Immobilienverkauf

    Wandl.Immobilien hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit der Veranstaltung das komplexe Thema des privaten Immobilienverkaufs zu demystifizieren. Da Fehler beim privaten Immobilienverkauf kostspielige Folgen haben können, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Immobilienbesitzer, potenzielle Käufer und Medienvertreter über die typischen Stolpersteine bei einem Immobilienverkauf informiert sind. Diese einmalige Veranstaltung wird von dem Geschäftsführer Matthias Wandl persönlich gehosted. Wandl ist seit vielen Jahren in der Immobilienbranche tätig und bringt seine fundierte Expertise in Form von praktischen Ratschlägen und persönlichen Anekdoten ein.

    Veranstaltungsdetails und Anmeldung

    Die Veranstaltung findet im bekannten Haderner Bräu in Großhadern statt, einer Location, die für ihre einladende Atmosphäre und ihren hervorragenden Service bekannt ist. Mit dem Slogan „Das letzte Bier zahln wir!“ unterstreicht Wandl.Immobilien seinen Wunsch, eine ungezwungene und freundliche Umgebung zu schaffen, die zum Austausch von Ideen und Erfahrungen anregt.

    Voranmeldungen können bereits jetzt per E-Mail willkommen@wandl.immobilien oder telefonisch unter 089 374 12 333 entgegengenommen werden.

    „Es ist unser Ziel, das Wissen über Immobilienverkauf zu demokratisieren. Jeder, der den Wunsch hat, sein Heim zu verkaufen, sollte dies auf fundierte Art und Weise tun können, die ihm den bestmöglichen Preis und die geringsten Kopfschmerzen garantiert“, sagt Matthias Wandl.

    Das genaue Datum der Veranstaltung wird noch bekannt gegeben, Wandl.Immobilien ermutigt Interessierte jedoch, sich frühzeitig zu registrieren, da die Plätze begrenzt sind.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Wandl.Immobilien
    Herr Matthias Wandl
    Bussardstr. 4b 4b
    82166 Gräfelfing
    Italien

    fon ..: 01755778561
    web ..: https://wandl.immobilien/
    email : matthias@wandl.immobilien

    Wandl.Immobilien ist ein seit vielen Jahren in der Immobilienbranche tätiger Anlaufpunkt für Kunden und Medien. Unter der Führung von Geschäftsführer Matthias Wandl hat sich das Unternehmen zur Aufgabe gemacht, Kunden mit innovativen Immobilienlösungen zu versorgen und die Lücke zwischen Immobilienbegeisterten und dem manchmal überwältigenden Prozess des Kaufens und Verkaufens zu überbrücken.

    Pressekontakt:

    Wandl.Immobilien
    Frau Lorraine Wandl
    Bussardstr.4b – 82166 Gräfelfing Bussardstr
    82166 Gräfelfing

    fon ..: 01755778561
    email : lorraine@wandl.immobilien


