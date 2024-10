„Die Wandl.Immobilien Pre-Wiesn: Eine jährliche Tradition, die den Start in die Wiesn-Saison feiert“

München, 12. September 2024 – Die erste Wandl.Immobilien Pre-Wiesn wurde am 12. September 2024 mit großem Erfolg ins Leben gerufen.

Kunden, Medienvertreter und Musikbegeisterte kamen zusammen, um in einer traditionellen bayrischen Feier den Auftakt zur Oktoberfest-Saison zu feiern. Die Veranstaltung soll künftig jährlich stattfinden, und wurde in erster Linie als Dankeschön für die Kunden und Geschäftspartner von Wandl.Immobilien konzipiert. Matthias Wandl und Lorraine Wandl, die kreativen Köpfe hinter Wandl.Immobilien, setzen auf eine Kombination aus Familientradition und Agilität. Nach diesem Leitprinzip wurde Wandl.Immobilien zu einem der führenden Immobilienmakler Münchens für Wohnimmobilien. Das Unternehmen ist stolz darauf, den Kunden erstklassige Betreuung in allen Phasen des Verkaufsprozesses anbieten zu können – vom Verkauf von Häusern, Wohnungen oder Grundstücken, bis hin zu einzigartigen Anforderungen des Münchner Immobilienmarktes.

Ein Event das verbindet

Der Anlass der Wandl.Immobilien Pre-Wiesn ist ein klares Dankeschön an die Kunden und Geschäftspartner des Unternehmens. Es ist eine Möglichkeit, in einer gemeinsamen Entspannungsatmosphäre Beziehungen zu pflegen und zu stärken. Es ist auch eine Möglichkeit, den bevorstehenden Oktoberfest-Zeitraum zu feiern, was für viele Münchner das Highlight des Jahres darstellt. Dass die Veranstaltung überwältigend gut angenommen wurde, bestätigt die Aussage von Matthias Wandl: „Was für ein unglaublicher Start in die Wiesn-Saison! Die erste Wandl.Immobilien Pre-Wiesn war ein riesiger Erfolg, und das haben wir unseren Kunden, Geschäftspartnern & Freunden zu verdanken.“

Tradition trifft Innovation

Die Besonderheit der Wandl.Immobilien Pre-Wiesn liegt in der gelungenen Mischung aus bayerischer Tradition und modernem Networking. Neben dem traditionellen bayrischen Flying Buffet wurde auch das berühmte Augustiner Alkoholfrei zur Verfügung gestellt. Ein innovatives Highlight, das sowohl treue Kunden als auch neue Fans und mediale Vertreter anzieht. Ein Konzept, das sich bewährt hat und zukünftig zu einer festen Tradition des Unternehmens werden soll. Matthias Wandl hebt hervor: „Die Wandl.Immobilien Pre-Wiesn ist mehr als nur eine Veranstaltung. Sie ist ein klares Zeichen unserer Wertschätzung gegenüber unseren Kunden und Geschäftspartnern. Sie ist die perfekte Gelegenheit, Dankbarkeit zu zeigen und gleichzeitig das Münchner Lebensgefühl zu zelebrieren.“

Matthias Wandl | Wandl.Immobilien ist Ihr Immobilienmakler aus München und Umgebung. Mit einem Fokus auf Perfektion von Familientradition und Agilität, hat das Unternehmen eine fundierte Expertise, die sich über Generationen erstreckt. Egal, ob Sie Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück in München verkaufen möchten, Wandl.Immobilien bietet Ihnen eine erstklassige Betreuung durch den gesamten Verkaufsprozess. Wir verstehen die einzigartigen Anforderungen des Münchner Immobilienmarktes und sind stolz darauf, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um ihre Ziele zu erreichen.

