Einmalige Angebote für den Start in die Camping-Saison

„California Days“ bei Volkswagen Automobile Hamburg – 21. bis 26.03.2022

Urlaub im Camper – das verspricht Freiheit, Abenteuer, Natur pur und grenzenlose Flexibilität. Kein Wunder, dass Reisen mit dem Wohnmobil ganz groß im Trend liegt. Für alle, die ihre nächsten Ferien mit dem Wohnmobil planen, hat Volkswagen Automobile Hamburg jetzt ein außergewöhnliches und einmaliges Aktionspaket geschnürt.

Herzlich willkommen zu den „California Days“!

Vom 21. bis 26. März präsentiert Volkswagen Automobile Hamburg an den Standorten Horner Landstraße 40 und Bornkampsweg 2-4 nicht nur die grenzenlose Freiheit auf Rädern, sondern auch viele attraktive Angebote rund ums Camping.

Highlight sind während der Aktionswoche die unschlagbar preisgünstigen Volkswagen California Angebote. Die besonders kompakten und pfiffig ausgestatteten Wohnmobile werden während der „California Days“ zu Messepreisen und mit einmaligem Rabatt angeboten. Da sind schnell Einsparungen bis in 5-stelliger Höhe drin. Das lohnt sich. Einige California Modelle, die vor Ort besichtigt werden können, sind sogar sofort verfügbar. Aber natürlich können die Fahrzeuge auch nach eigenen Wünschen konfiguriert und bestellt werden. Der Messerabatt ist für den Aktionszeitraum auch dann garantiert. Noch besser: Für alle Kunden, die in der Zeit vom 21. bis 26.03.22 einen California bestellen, verschenkt Volkswagen Automobile Hamburg zwei Übernachtungen auf dem Ahoi Bulli Campingplatz auf Fehmarn.

Doch es gibt noch weitere Attraktionen während der „California Days“. Neben der variantenreichen Ausstellung der California Modelle an der Horner Landstraße 40 und am Bornkampsweg 2-4 kooperiert Volkswagen Automobile Hamburg nämlich mit der Firma Ahoi Bulli. Für alle Besucher, die Camping als Urlaubsform erst einmal ausprobieren möchten, bietet Ahoi Bulli die perfekte Einstiegsmöglichkeit. In der Horner Landstraße steht ein Ansprechpartner von Ahoi Bulli für alle Miet- und Ausstattungsfragen von California-Modellen zur Verfügung. Je nach Ausstattungswunsch können sich Interessierte zwischen drei verschiedenen Bulli Kategorien für den Urlaub entscheiden.

Als Kennenlernangebot erhalten Besucher bei Miete eines Ahoi Bullis im April oder Mai im Rahmen der California Days sogar 10 % Rabatt. Um einen ersten Eindruck zu geben, wird Ahoi Bulli ein komplett ausgestattetes, luxuriöses California Ocean Modell (Kategorie Blankenese) jeweils vor Ort ausstellen. An der Horner Landstraße 40 ist zusätzlich ein T2 B Westfalia Oldtimer zu bewundern.

Alle, die ihre bereits vorhandene Camping-Ausstattung erneuern oder ergänzen wollen, kommen bei den California Days ebenfalls auf ihre Kosten. An beiden Standorten erwartet die Besucher eine Sonderausstellung des Zubehörherstellers Brandrup mit bis zu 70 Prozent Rabatt auf Brandrup Campingartikel. Die „California Days“ – so gelingt der perfekte Start in die Camping-Saison 2022.

Weitere Informationen zu allen Angeboten gibt es unter: https://www.volkswagen-nutzfahrzeuge-hamburg.de/neuwagen-privatkunden/aktuelle-angebote/california-days.html.

