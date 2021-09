Wiesn-Gefühl in Köln

Oktoberfest-Spezialitäten und typische Maß im Colonia Brauhaus

Das offizielle Oktoberfest in München fällt erneut aus. Doch im Colonia Brauhaus in Köln-Riehl können Wiesn-Liebhaber bayerische Schmankerl genießen und dazu ein frisch gezapftes Weißbier trinken. Bis 1. Oktober gibt es im Colonia Brauhaus eine spezielle Speisekarte und ein wenig Oktoberfeststimmung, damit die Sehnsucht nicht zu groß wird.

In den Bayerischen Wochen vom 10.9.2021-01.10.2021 stehen im Colonia Brauhaus in Köln Weißbier in der Maß, Leberkäse, Haxen und Weißwurst zum Zuzeln auf der Karte. An diesen Tagen herrscht typische Brauhausstimmung in den Innenräumen und dem Biergarten. Hinzukommt im Colonia Brauhaus der fantastische Blick auf den Rhein, den es in München so nicht gibt.

„Unser spezielles Oktoberfestangebot ist seit Jahren bei unseren Stammkunden sehr beliebt“, erklärt Geschäftsführer des Colonia Brauhauses Janjko Protuder. „Wer in Lederhosen und Dirndl kommen möchte, ist herzlich willkommen. Wir verwöhnen unsere Gäste mit kühlem Paulanerbier, deftigen Gerichten und süßem Apfelstrudel zum Nachtisch. Reservierungen im Vorfeld sind bei der hohen Nachfrage sinnvoll.“

Das Colonia Brauhaus bietet auf 400 Quadratmetern viel Platz im Gasthaus und verfügt zusätzlich über eine schöne Sonnenterrasse mit Rheinblick. „Ein Abend in unserem Brauhaus gleicht einem Kurztrip und lässt unsere Gäste in die Welt der Wiesn entfliehen“, so Janjko Protuder abschließend.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Biergarten in Köln und Essen am Rhein finden Interessierte auf https://www.colonia-brauhaus.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Colonia Brauhaus

Herr Janjko Protuder

An der Schanz 2

50735 Köln-Riehl

Deutschland

fon ..: 0221 / 7156355

fax ..: 0221 / 5348716

web ..: https://www.colonia-brauhaus.de

email : info@colonia-brauhaus.de

Das Colonia Brauhaus gehört zu den bekanntesten Gaststätten in der belebten Domstadt Köln. Aufgrund der idealen Lage und der typisch kölschen Küche des charmanten Restaurants gehört ein Besuch bei Chefkoch Janjko Protuder zu den Kölner Highlights, die man einplanen sollte.

Seit der Neueröffnung im Mai 2009 erstrahlt das Colonia Brauhaus wieder in neuem Glanz und bietet neben kölschen auch kroatische Spezialitäten in einem gemütlichen Ambiente.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Lisa Petzold-Sauer

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Endlich wieder Urlaub, bei FamilyFun24 mit Bestpreis-Garantie Kanada ist Gastland der Frankfurter Buchmesse 2021