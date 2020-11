Brauhausgerichte zum Mitnehmen

Die beliebtesten Speisen vom Colonia Brauhaus für Zuhause

Im aktuellen Corona-Lockdown müssen die Kölner nicht auf Ihre Lieblingsgerichte aus dem Colonia Brauhaus verzichten. Von mittwochs bis montags bietet das Team des Riehler Brauhauses einen Abhol-Service für Suppe, Salat, Gulasch, Schnitzel und Heringsfilet. Vorbestellungen sind erwünscht.

Aufgrund der aktuellen Situation in der Pandemie, musste auch das Colonia Brauhaus – voraussichtlich bis 30. November – wieder seine Gasträume schließen. Doch als besonderen Service für all diejenigen, die ihr leckeres Mittag- oder Abendessen aus der Küche des Colonias trotzdem genießen möchten, bietet das engagierte Team die Speisen zum Mitnehmen an. Dies ist an allen Tagen, außer dienstags, von 12 bis 20 Uhr möglich.

„Wir haben eine spezielle Speisekarte zusammengestellt, die die beliebtesten Gerichte unserer Gäste enthält. Es freut uns sehr, dass das Angebot so gut angenommen wird und wir viele unserer Stammgäste auch weiterhin verwöhnen können“, erklärt Geschäftsführer Janjko Protuder. Auf der Karte stehen Brat- und Currywürste, Rindergulasch, Schnitzel und als kroatische Spezialitäten Cevapcici und Hack-Steak mit Käsefüllung. Außerdem werden Suppen, Salate und Fischgerichte angeboten.

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, ist es empfehlenswert, vorab telefonisch eine Bestellung aufzugeben. Bei der Abholung ist auf eine Mund-Nasen-Bedeckung sowie auf die üblichen Hygiene- und Abstandsregelungen zu achten. Außerdem dürfen die Speisen nicht im Umkreis von 50 Metern verzehrt werden.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Ausflug Köln oder Hochzeit Köln Location finden Interessierte auf https://www.colonia-brauhaus.de/.

Das Colonia Brauhaus gehört zu den bekanntesten Gaststätten in der belebten Domstadt Köln. Aufgrund der idealen Lage und der typisch kölschen Küche des charmanten Restaurants gehört ein Besuch bei Chefkoch Janjko Protuder zu den Kölner Highlights, die man einplanen sollte.

Seit der Neueröffnung im Mai 2009 erstrahlt das Colonia Brauhaus wieder in neuem Glanz und bietet neben kölschen auch kroatische Spezialitäten in einem gemütlichen Ambiente.

